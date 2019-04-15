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Nespresso再攜手星級大廚 合作第二屆台北米其林晚宴

2019-04-15 17:43經濟日報 記者張義宮╱即時報導

繼2018年成為《米其林指南台北》官方指定咖啡夥伴後，Nespresso今年再度攜手國內外米其林星級餐廳大廚，以藝術靈感出發，合作迎接受到矚目的第二屆「星綴米饌」《米其林指南台北2019》晚宴。

Nespresso表示，本次攜手米其林一星人氣餐廳Longtail，使用Nespresso 肯亞(Kenya Milima) 及尼泊爾藍榮城(Nepal Lamjung)咖啡，打造星光熠熠「原野星空」以及「天堂之星」咖啡雞尾酒迎賓特調，讓與會的各界名流嘉賓從迎賓開始品鑑頂級佳釀後，開啟味蕾美妙之旅。

而精緻夢幻的晚宴餐後甜點，則是由新加坡二星主廚Sebastien Lepinoy 以台灣抽象藝術大師霍剛的作品為靈感，使用Nespresso濃縮咖啡-巴西 (Espresso Origin Brazil) 入菜，展現鬼斧神工的廚藝，將賓客帶向晚宴高潮。透過頂級精品咖啡與星級餐廳主廚演繹藝術饗宴，讓台北的社交圈閃爍華麗的光彩。

為更加彰顯最新獲獎米其林餐廳星級主廚的閃耀光芒，米其林指南官方指定咖啡夥伴Nespresso攜手《米其林指南台北2019》一星餐廳Longtail，特製獻上「原野星空」(Wild skies)以及「天堂之星」(Earthly Paradise)兩款咖啡飲品，將Nespresso「珍稀秘境咖啡系列」- 肯亞咖啡(Kenya Milima)、尼泊爾藍榮城咖啡(Nepal Lamjung)，兩款擁有獨特個性和風味的膠囊咖啡，與鮮甜水果與特選酒完美結合令人驚艷。

今年米其林晚宴主題為 「星綴米饌」(Starry Starry Night)，不僅讓人直接聯想到畫家梵谷著名的畫作《星夜》，米其林更在設計晚宴的菜單時，別出心裁地挑選藝術作品，邀請五位主廚用他們的廚藝述說畫作中的故事。

Nespresso展現了咖啡與餐飲如藝術般的結合，餐後甜點「金糖球咖啡慕斯與NESPRESSO濃縮咖啡-巴西糖漿冰淇淋」，由新加坡米其林二星餐廳Les Amis的主廚Sebastien Lepinoy操刀設計，以台灣抽象藝術大師霍剛的作品為靈感，透過甜點與咖啡的絕妙搭配打造全新的感官驚喜。霍剛作品常見幾何畫面，擅用圓點、線條、顏色、面體之間的搭配，建構了東方詩性的美學天地。

去年《米其林指南》將台北納入摘星餐廳與米其林推薦餐廳榜單，不僅是媒體與饕客關注的話題，更是全球餐飲界萬眾矚目的年度盛事。Nespresso期待與米其林共築頂級高端餐飲體驗，讓Nespresso引以為傲的極致咖啡體驗在台灣大放異彩，全面的感官體驗為高級餐飲愛好者帶來不凡享受，品味生活即藝術的優雅態度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Nespresso攜手蟬聯米其林一星人氣餐廳Longtail 合作推出《米其林指...
Nespresso攜手蟬聯米其林一星人氣餐廳Longtail 合作推出《米其林指南台北2019》晚宴迎賓咖啡特調「原野星空」。(圖：Nespresso提供)
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