擊敗全球近400家企業 這家房仲獲國際企業社會責任獎

2019-04-15 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



信義房屋國際發光，榮獲第11屆全球企業社會責任獎(Global CSR Summit & Awards)「台灣最佳CSR卓越獎｣，成為此獎項台灣唯一獲獎企業，讓台灣再次站上國際舞台，更一舉拿下另外五項大獎，包括「最佳環境卓越獎｣、「賦權女性獎｣、「最佳職場實踐獎｣、「服務卓越獎｣、「企業社會責任領袖獎｣，這也是繼亞洲永續報告獎後再次奪得國際企業社會責任獎的肯定，顯示信義房屋致力於企業社會責任已站穩台灣，邁向國際。

新加坡The Pinnacle Group International集團特別設立「全球企業社會責任獎｣，目標在於提升企業社會責任在全球的普及性。信義房屋從近400家參賽企業中脫穎而出獲得六項大獎，主席兼評審委員Martin Blake博士表示，「本屆是參賽企業最多的一次，也是最激烈的一次。除了新加坡及馬來西亞之外，更有來自澳大利亞，杜拜，阿聯酋，台灣，印度等地高品質的參與者，顯見全亞洲對於企業社會責任的重視。｣

信義房屋一共獲得六座獎項，信義房屋深耕於企業社會責任不遺餘力，除了六年來已減少相當於28座台北大安森林公園的減碳總量外，推動超過15年的社區一家行動計畫更已幫助了2,000多個社區圓夢，成為台灣唯一獲得「台灣最佳CSR卓越獎｣的企業。

另外，信義房屋致力創造幸福職場，同時也給予女性工作者安心、貼心的職場環境如生育補助以及哺乳室等，在人才方面更提供完整培訓制度，堅持培養人才，服務上更是全力推動社區服務，讓社區成為一家人，全方位落實企業社會責任。