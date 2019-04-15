六輕氣爆 台化：高空管線檢測月內完成

2019-04-15 16:13 中央社 雲林縣15日電



六輕工業區台化公司芳香烴三廠日前氣爆，台化公司今天在石化廠公共安全管理聯合督導會議表示，預計一個月內完成高空管線檢測；立法委員蘇治芬則在會中直指事故是「人禍」。

雲林麥寮六輕台化芳香烴三廠7日因管線洩漏引發氣爆，雲林縣政府以違反空氣汙染防制法，重罰新台幣500萬元並勒令停工，雲林地檢署以「他」案列入調查中。

經濟部工業局在六輕舉辦大型石化廠公共安全管理聯合督導會議，台化公司簡報氣爆原因及因應對策時表示，氣爆原因是芳香烴三廠管線破裂導致液化石油氣閃燃，已委由工業技術研究院取樣分析，瞭解破管原因及改善對策，重新制訂管線檢測計畫，加強檢測，並在一個月內完成高空管線檢測。

立委蘇治芬在會中直指氣爆原因是「人禍」，工安事故調查及改善報告紕漏百出，台化「應作為而未作為」要檢討、負責及改進，負責督導機關有否缺失也要負責，這是公共安全問題，她將在立法院再質詢，要求工業局提出具體管理作為。

麥寮鄉麥豐村長吳子瑋提議，建立即時通報系統非常重要，並應該針對六輕周邊村落，制訂事故應變疏散計畫及演練，也建請工業局要求台塑企業提出事故影響賠償辦法，具體且周延維護六輕周邊村落居民生命財產安全。