新北產業投資誓師大會 宣示一年內創萬個工作機會

2019-04-15 15:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市政府今（15）日舉辦「Next Innovation─新北產業投資誓師大會」，新北市長侯友宜與國內外企業家齊聚，宣誓今年達成招商一條龍「從1到10,000」的目標，一年之內創造10,000個工作機會；並提出「瞻海攻略產業鏈」計畫，因應二港一空港及大台北為藍圖規畫發展策略。

侯友宜說明，新北市今年產業的投資目標跟策略將透過「招商一條龍」，在一年內攜手攜手10個招商夥伴，服務100件重大投資招商案，落實1,000億以上的投資金額，創造10,000個就業機會，帶動娛樂、商業及交通發展。

至於如何吸引更多產業落腳新北市，侯友宜表示，首先鬆綁不合時宜的法規，並個別拜訪有興趣投資的企業；解決許多企業的投資問題，相信就能吸引更多企業根留新北，創造更多優質的產業投資環境。

侯友宜並指出，新北市產業隨著交通脈動發展，將推動「瞻海攻略產業鏈」計畫，因應二港一空港及大台北為藍圖規劃發展策略。

其中，淡江大橋主橋段預計於2024年落成，淡海新市鎮的產業可延伸到台北港，也可經由64快速道路到達三重崁頂工業區、新北科技園區、新店寶高智慧產業園區等，並銜接林口快速道路，串聯林口影視城，完善生活機能將能吸引居住及消費人潮，打造新北市成為大台北產業重鎮。