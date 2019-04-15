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新北產業投資誓師大會 宣示一年內創萬個工作機會

2019-04-15 15:55經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市政府今（15）日舉辦「Next Innovation─新北產業投資誓師大會」，新北市長侯友宜與國內外企業家齊聚，宣誓今年達成招商一條龍「從1到10,000」的目標，一年之內創造10,000個工作機會；並提出「瞻海攻略產業鏈」計畫，因應二港一空港及大台北為藍圖規畫發展策略。

侯友宜說明，新北市今年產業的投資目標跟策略將透過「招商一條龍」，在一年內攜手攜手10個招商夥伴，服務100件重大投資招商案，落實1,000億以上的投資金額，創造10,000個就業機會，帶動娛樂、商業及交通發展。

至於如何吸引更多產業落腳新北市，侯友宜表示，首先鬆綁不合時宜的法規，並個別拜訪有興趣投資的企業；解決許多企業的投資問題，相信就能吸引更多企業根留新北，創造更多優質的產業投資環境。

侯友宜並指出，新北市產業隨著交通脈動發展，將推動「瞻海攻略產業鏈」計畫，因應二港一空港及大台北為藍圖規劃發展策略。

其中，淡江大橋主橋段預計於2024年落成，淡海新市鎮的產業可延伸到台北港，也可經由64快速道路到達三重崁頂工業區、新北科技園區、新店寶高智慧產業園區等，並銜接林口快速道路，串聯林口影視城，完善生活機能將能吸引居住及消費人潮，打造新北市成為大台北產業重鎮。

新北市經發局補充，「招商一條龍」服務上，建置「新北投資服務快捷中心」，提供企業臨時機動辦公空間、專業經理人投資流程諮詢、一站式網路查詢服務，並作為跨局處服務空間，讓投資更快速便捷；另外，雖然新北市目前未打算出國招商，但今天仍有多國代表參與，包括新加坡、法國、英國、荷蘭、日本等。

新北市政府今（15）日舉辦「Next Innovation─新北產業投資誓師大會...
新北市政府今（15）日舉辦「Next Innovation─新北產業投資誓師大會」。圖／新北市政府提供
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新北市政府今（15）日舉辦「Next Innovation─新北產業投資誓師大會...
新北市政府今（15）日舉辦「Next Innovation─新北產業投資誓師大會」。圖／新北市政府提供
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新北市政府今（15）日舉辦「Next Innovation─新北產業投資誓師大會...
新北市政府今（15）日舉辦「Next Innovation─新北產業投資誓師大會」。圖／新北市政府提供
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