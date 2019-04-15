生活市集首季10大熱銷家電 這牌子囊括熱銷前二

2019-04-15 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）觀察旗下生活市集站上數據，今（15）日公布《2019第一季10大熱銷家電》。創業家指出，因氣候不穩、空汙問題等環境因素，帶動吸塵器商品創造銷售佳績，囊括熱銷榜單四席，去年起熱賣的IRIS除蟎吸塵器，熱度依舊，登上首季熱銷冠軍寶座，國內氣溫潮濕，推升除濕機銷量，接下來梅雨季將至，預期買氣後勢可期。

生活市集熱銷榜中，前兩名都為IRIS系列吸塵器，IRIS雙氣旋智能除蟎吸塵器具備1.6公斤、雙氣旋吸力等特性，登上榜首；IRIS抗菌HEPA除蹣吸塵器排第二，具備暖風除蟎功能，並內含智能感應器，拿下第二名。

另，創業家指出，由於台灣氣候溫度、濕度高，易使塵蟎生長，帶動除濕機成為全年必備的防潮家電，如奪下熱銷第五名的「富及第微電腦節能除濕機」主打乾衣、除溼、脫臭一機完成，可避免傢俱電器因潮濕損壞，靜音運作不影響人生活作息，微電腦控制自動除溼停機，達四級省電，平均每月賣出超過130台。

創業家也發現，在家中方便即用的按摩家電買氣崛起，推測是現代人普遍生活壓力大，對於健康也更加重視，加上長期久坐、久站等問題，喜歡藉由按摩紓壓、減緩身體痠痛，但多數人生活緊湊、居家空間限制等因素所致。

近期受網友熱烈討論的氣炸鍋熱潮，也吹進網購市場。創業家表示，如「Karalla日本熱銷快速健康氣炸鍋」，主打料理時間快速，料理油煙少且比一般烹調用油少，受到超過八成女性消費者的喜愛，躍升熱銷第三，買氣亦持續上升，近一週就銷售超過780台。