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材料-KY積極布局新產品領域 全年營收成長有望突破2成

2019-04-15 15:36經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

材料-KY（4763）生產醋酸纖維素(醋片)及絲束，今年積極布局「IQUS電子烟」新產品領域，尋找策略合作對象，2019年3月營收1.68億，累積第1季營收4.58億元，較去年同期成長5.21%，因成本結構改善，將使得2019年本業獲利可望較去年同期大幅提升，法人推估，全年營收成長率將突破2成。

材料-KY 2018年第3季公司醋片工廠整改發揮成效、減少公用介質的使用，及2018年第4季關鍵原料醋酐的價格逐步回落，使得2018年第3季及第4季的獲利逐季走高；去年全年的稅後純益為2.25億元，每股稅後純益為3.76元，獲利與去年差不多，已決議配發1元的股票股利，再加上4元的現金股利，仍維持5元的股利水準。

隨著上下游布局完成，今年營運狀況有機會呈現季季高的走勢。材料-KY醋片廠在經過一年多調整期，產品品質大幅提升，隨著近期完成與LA/ES等大廠的策略聯盟，在醋片市場再下一城，除站穩廣東及溫州醋片大本營外，更能打開義大利和法國市場。絲束在東南亞及中東地區市場大有斬獲之下，出海口逐步擴大，並在2019年3月增加二條生產線。

為了因應全球限塑的趨勢，並且擴大醋酸維素的市場應用端，特別開發CA（醋酸纖維素薄膜），主要應用在食品包裝和鋰電隔膜，為了下一階段的歐盟可降解的消費品包裝要求做準備。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

材料-KY上下游供應鏈概況。記者黃淑惠／攝
材料-KY上下游供應鏈概況。記者黃淑惠／攝
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材料-KY董事長王克璋。記者黃淑惠／攝
材料-KY董事長王克璋。記者黃淑惠／攝
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