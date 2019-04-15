母親節大檔期來了！商店街首波活動將開跑

2019-04-15 15:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



年度消費超級大檔期母親節將至，網路家庭（8044）旗下商店街，今（15）日宣布提前明起至4月29日，推出首波母親節超殺優惠活動。個人賣場推出周周20品，超級強打限時2.5折起，並加碼兩大超商運費優惠，滿299元選擇全家，運費只要45元；開店累積消費滿$888抽送OSIM肩頸按摩器，精選超級名店最低五折起。

此外，個人賣場4月16日到22日，將於個人賣場天天公布折扣碼，購物滿699元選擇7-11取件，現折15元。社群方面，個人賣場也揪民眾大玩「Kuso撩媽金句活動」。

個人賣場營運長黃淑琳表示，隨著網購當道，民眾選擇網上購物來挑選母親節禮，商機造就商店街個人賣場預估每年平均至少30%的穩健銷售成長，營銷數據顯示5月母親節檔期，早在4月一開始就增溫發酵，從消費者在平台上進行母親節禮物關鍵字熱蒐，以及愈來愈多把看中意和符合預算的商品加進購物車，方便作為最後下單決定等動作，可一窺發燒程度。

黃淑琳指出，個人賣場消費者以女性居多，女性類商品占全平台七成以上，商品種類多元加上購物流程便利，為吸引消費者的最大關鍵，琳瑯滿目的商品搭配物流便利性，促使愈來愈多無法在母親節當天回家與媽媽共度佳節的子女們，選擇先在平台上購買母親節禮，提早贈送或是母親節當天直接物流宅配送給媽媽，及時討媽媽歡心與表達孝心。