親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

共機航經東部空域繞台 我F-16戰機緊急升空監控

挺不挺韓國瑜選總統？郭台銘粉專特別發文澄清

母親節大檔期來了！商店街首波活動將開跑

2019-04-15 15:27經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

年度消費超級大檔期母親節將至，網路家庭（8044）旗下商店街，今（15）日宣布提前明起至4月29日，推出首波母親節超殺優惠活動。個人賣場推出周周20品，超級強打限時2.5折起，並加碼兩大超商運費優惠，滿299元選擇全家，運費只要45元；開店累積消費滿$888抽送OSIM肩頸按摩器，精選超級名店最低五折起。

此外，個人賣場4月16日到22日，將於個人賣場天天公布折扣碼，購物滿699元選擇7-11取件，現折15元。社群方面，個人賣場也揪民眾大玩「Kuso撩媽金句活動」。

個人賣場營運長黃淑琳表示，隨著網購當道，民眾選擇網上購物來挑選母親節禮，商機造就商店街個人賣場預估每年平均至少30%的穩健銷售成長，營銷數據顯示5月母親節檔期，早在4月一開始就增溫發酵，從消費者在平台上進行母親節禮物關鍵字熱蒐，以及愈來愈多把看中意和符合預算的商品加進購物車，方便作為最後下單決定等動作，可一窺發燒程度。

黃淑琳指出，個人賣場消費者以女性居多，女性類商品占全平台七成以上，商品種類多元加上購物流程便利，為吸引消費者的最大關鍵，琳瑯滿目的商品搭配物流便利性，促使愈來愈多無法在母親節當天回家與媽媽共度佳節的子女們，選擇先在平台上購買母親節禮，提早贈送或是母親節當天直接物流宅配送給媽媽，及時討媽媽歡心與表達孝心。

另，黃淑琳也說，另一有趣發現是，跟其他主要節慶如父親節、情人節等相比，母親節禮的平均客單價更高，似乎意謂母親節讓子女們（甚至是老公們）更願意掏錢買禮物。

個人賣場「全禮已付寵媽咪」每週推出20組超級下殺商品，最低2.5折起。圖／商店街...
個人賣場「全禮已付寵媽咪」每週推出20組超級下殺商品，最低2.5折起。圖／商店街提供
分享

母親節情人節
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

天氣漸熱 超商雙雄涼水備戰

2019-04-15 14:46

西門町好樂迪大樓交易 3名投資客各賺百萬

2019-04-15 13:00

國內廢鋼鋼筋價持平 終止2連跌

2019-04-15 12:33

數位結合人文 遠傳攜手路易莎打造新店格

2019-04-15 11:52

今夏瓶裝水、冰品大戰提前開打 超商雙雄備戰

2019-04-15 11:51

管理一點靈

2019-04-15 01:59

蘋果西打公司 換掉董總

2019-04-14 23:39

盛治仁專訪（一）／雲朗「三化」 打造世界級飯店

2019-04-14 23:00

盛治仁專訪（二）／拚觀光 找出自己特色

2019-04-14 22:59

管理雞湯／企業經營 以動物為師

2019-04-14 22:54

策略行銷／楊建偉從總機到總座 融入城市文化、創意行銷

2019-04-14 22:54

這條手鍊很特別只送不賣 中鋼新研發爐石手鍊

2019-04-14 20:24

基隆港優化碼頭設施 可供22.5萬噸大型郵輪停靠

2019-04-14 15:10

美擬加速5G布建 分析師：台產業鏈受惠可期

2019-04-14 13:04

致勝心法／許富舜：有效溝通 點燃創新火花

2019-04-13 23:06

許富舜，從醫師變聿信CEO

2019-04-13 23:06

聿信醫療顛覆診斷模式 國際大廠找上門

2019-04-13 23:06

聿信攻AI醫療 呼吸監測、即刻救命

2019-04-13 23:06

預防失智、改善代謝!葡萄王獲日內瓦1金1銀1特別獎

2019-04-13 14:10

晶華跨海結盟 攻豪宅管理

2019-04-13 01:51

晶華集團服務底子厚 助攻麗晶

2019-04-13 01:51

簡滄圳談都更 要解決人性

2019-04-12 23:40

潤泰集團今年推五建案 衝120億

2019-04-12 23:40

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:45

大飲高層地震 王鎮民任董總

2019-04-15 00:33

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

這條手鍊很特別只送不賣 中鋼新研發爐石手鍊

2019-04-14 20:24

錦江集團出手 誠美材恐失昆山廠控制權

2019-04-14 17:57

誠美材風暴 丟了昆山廠主權

2019-04-15 00:43

這銀行膽子好大 總經理人事金管會還沒准就先上網站

2019-04-15 10:19

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

2019-04-15 13:29

金管會祭新規 債券ETF出現「急凍」三訊號

2019-04-14 16:52

Google臉書等加碼台灣 人才是主要誘因

2019-04-14 17:55

報稅注意！ 海外所得課稅三大誤解、一提醒

2019-04-15 10:32

防理專挪用客戶資金 金管會出手3路並進

2019-04-15 00:14

南山人壽IPO案 被金管會退件了

2019-04-15 11:55

元大標普高息股ETF 開募

2019-04-14 22:47

應材不供貨三安 台廠受惠

2019-04-14 23:22

七年上百人受害 逾四億遭銀行員或理專挪用

2019-04-15 00:20

錦江集團拿回控制權 原來是因為這個...

2019-04-14 21:38

批美軍售舊武器 郭台銘：哪國國防靠美國安全脫身？

2019-04-15 12:25

理專挪用資金 七年搬4億 只罰7,000萬

2019-04-15 00:10

四大代工廠 第2季營運升溫

2019-04-14 22:45

重編財報 誠美材下一個大考驗

2019-04-15 00:40

誠美材董事超額競選 爭議未止

2019-04-15 00:40

蘋果西打公司 換掉董總

2019-04-14 23:39

「好享退」熱度高 逾1.6萬人報名

2019-04-15 00:10

壽險業淨值比波動大偏低 金管會將找來喝咖啡

2019-04-15 09:21

所得資料 26日開放線上查調

2019-04-14 22:35

立委轟新壽、南山人壽淨值槓桿比逾30倍 要金管會管管

2019-04-15 11:54

銀行理專挪用資金 三招防堵

2019-04-15 00:10

外媒誤報郭台銘將請辭 鴻海還原事發現場

2019-04-15 14:01

自經區條例／馬英九未竟政策 捲土重來

2019-04-14 23:23

一銀新總座還沒核准就上任 連名片都已印好了？

2019-04-15 12:45

政院圍堵自經區…祭四大不可行

2019-04-14 23:22

打造台灣經濟奇蹟 加工出口區現在由誰稱霸？

2019-04-15 09:56

自經區條例 藍綠本周攻防

2019-04-14 23:26

迎接報稅季 海外所得申報該注意那些重點？

2019-04-15 10:19

大飲高層地震 王鎮民任董總

2019-04-15 00:33

金管會未核准一銀逕自公布總經理人事 立委：憑什麼？

2019-04-15 10:39

名家觀點／引進國際會計準則要有彈性

2019-04-15 00:21

權證講座／朱成志：五類趨勢股 布局重心

2019-04-15 00:01

釋逾千職缺 新竹企業15日徵才

2019-04-14 15:54

鴻海威州廠 郭台銘重申明年第四季量產

2019-04-15 11:55

西門町好樂迪大樓交易 3名投資客各賺百萬

2019-04-15 13:00

開放純網銀允許價格戰？ 顧立雄：尊重市場機制

2019-04-15 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top