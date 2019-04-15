今夏瓶裝水、冰品大戰提前開打 超商雙雄備戰

2019-04-15 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



立夏即將到來，氣溫攀升，飲品、冰品需求也上揚，超商雙雄瞄準旺季全力備戰。

全家（5903）表示，近年國人健康意識抬頭，氣泡水成為消暑新寵，根據內部數據統計，氣泡水已成為全家瓶裝水中成長速度最快類別，因此自有品牌FMC即日起推出「小分子氣泡水」，提前引爆夏季瓶裝水大戰。

統一超（2912）旗下7-ELEVEN則舉辦最大檔冰品活動「世界冰品博覽會」，以進口新冰打頭陣，推出超過20款新冰，目標今年冰品整體業績要較去年成長1~2成。

全家商品部部長吳雅卿表示，台灣氣泡水市場規模約10億商機，此次推出的「小分子氣泡水」，主打水分子團小，喝起來更順口、綿密。

由於國人追求健康風氣日盛，2017年引進平價國產氣泡水，開賣後就曾創下單月賣出超過70萬瓶的紀錄，在三年內氣泡水已躍昇為全家瓶裝水中成長最快的類別，品項數並已超過3成，顯見氣泡水戰國時代來臨。

吳雅卿表示，觀察近三年台灣氣泡水市場趨勢演變，發現從一開始的一般氣泡水，逐步出現添加蜂蜜、水果味等的加味氣泡水，以及添加膳食纖維的機能型氣泡水，顯現氣泡水的市場空間仍在成長中。因應消費者對於氣泡水的多元需求，全家今年也導入多款新氣泡水，以豐富產品品項。

7-ELEVEN表示，根據尼爾森調查顯示，台灣零售通路的冰品市場規模約50億元，其中進口冰品市占率更達4成。

7-ELEVEN去年進口冰品業績成長20%，從中發現國人願意花多一點錢購買特殊包裝、可愛造型或沒吃過有新鮮感的進口冰品，因此今年「世界冰品博覽會」引進的進口冰品，包括與國外知名大廠格力高、森永、明治、樂天等推出定番商品及新品。

今年並彙整日本零售通路前10名暢銷冰品，將其引進販售。