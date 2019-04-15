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管理一點靈

2019-04-15 01:59經濟日報 彼得．杜拉克（管理大師）

決定經濟向前發展的並不是財富，他們只決定媒體、報紙、電視的頭條，真正在GDP中占百分比最大的還是那些名不見經傳的創新的中小企業。

真正推動社會進步的也不是少數幾個明星式的CEO，而是更多默默工作著的人，這些人也同樣是名不見經傳，甚至文化程度教育背景都不高，這些人中，有經理人、企業家，還有創業者。

電視創業

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