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「寧空屋也不出租」 專家點出台灣房市最主要問題

這條手鍊很特別只送不賣 中鋼新研發爐石手鍊

2019-04-14 20:24聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

中鋼在煉鋼的生產製程中產生的爐石看似廢棄物，不過，中鋼研發把爐石變成生活用品，有寶石別針、茶壺，最近又研發新的商品爐石手鍊，並和工研院合作，證實具有遠紅外線，已申請獲台灣及大陸專利，預計年底可量產上市，中鋼仍秉持只送不賣的原則。

中鋼新材料研究發展處組長李育成說，爐石手鍊的主要成分是轉爐石，這是在煉鋼到攝氏1670度時，約在17、18分鐘短時間內產生的礦石。

李育成說，根據研究，這種礦石因為處在不穩定狀態，自然就會釋放能量，讓自己趨向穩定，經工研院證實，這釋放的能量就是遠紅外線。

中鋼把這些不規則的爐石先磨成粉，再壓成串珠形狀，搭配銀器，成為閃亮的爐石手鍊，相當特別亮眼、討喜 ，目前，中鋼已與工研院合作，協助推廣量產，預計在年底可以量產，並申請獲得台灣及大陸專利。

中鋼強調，這是資源再利用，只是要證實轉爐石並非廢棄物，妥善運用，仍是值得開發的材料，中鋼仍維持以往的精神，爐石做出來的商品只送不賣。

中鋼硬梆梆的煉製鋼鐵製程中常被誤被「廢棄物」的轉爐石或高爐石，也能轉換出柔情的一面，透過設計、研發，把爐石轉換成寶石，做成胸針、領帶夾，造形精美，中鋼只送不賣。

中鋼利用爐石研發的手鍊，只送不賣。圖／中鋼公司提供
中鋼利用爐石研發的手鍊，只送不賣。圖／中鋼公司提供
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中鋼利用爐石研發的手鍊，只送不賣。圖／中鋼公司提供
中鋼利用爐石研發的手鍊，只送不賣。圖／中鋼公司提供
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中鋼廢棄物工研院

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