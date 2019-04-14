首度自主研發關鍵操控系統 福七將升空

2019-04-14 09:25 中央社 台北14日電



福爾摩沙衛星七號即將要運往美國。 圖／擷自國家太空中心臉書 分享 facebook 首度使用台灣自主研發的衛星操控系統，福爾摩沙衛星七號明天將啟程赴美，預計6月中發射升空，國內廠商芳興科技製作的天線也將跟著一起上太空，再次驗證台灣的太空工業實力。

「現在我們可以看到福衛五號的訊號進來了，FS5就是福衛五號的代號」，太空中心主任林俊良在總統蔡英文今年2月參訪時，說明地面操控中心每天如何透過操控平台，接收不同衛星的訊號。

衛星成功發射後，全仰賴地面操控系統來控制衛星在任務軌道的運行並執行任務。地面操控系統大致分為軌道軟體、衛星操控軟體和排程軟體3部分。

福衛七號操作指揮官蕭文宗接受中央社專訪時表示，台灣過去多使用美國廠商的衛星操控軟體。太空中心與新鼎公司初期一起研發衛星操控系統，經過6、7年時間，才研發成功。

他說，自主研發的好處是，有需要修改的地方可以隨時改，不用透過原廠，也不會衍生額外的修改費。這次福七使用的衛星操控軟體和排程軟體都是國內自行研發，也徹底擺脫長久以來受制於國外操控軟體限制與技術支援，完全建立國內地面衛星操控大型軟體系統的自主能力。

包含6枚衛星的氣象衛星星系，福衛七號是台灣與美國雙邊最大型的科技合作計畫，衛星本體由太空中心人員完成設計後，交由英國衛星製造商SurreySatellite Technology Limited（SSTL)製造，美國則負責提供最先進的量測儀器。福七計畫主持人朱崇惠說，當時有跟英國廠商要求，多採購台灣生產元件，像測試設備部分跟漢翔合作，衛星天線則是由芳興科技製造，「是唯一跟著福七上太空的國內元件」。

從福衛一號開始，芳興科技的前身勝利微波就負責生產衛星天線，2016年勝利微波被併入芳興科技、從事商用、軍用等微波主動元件設計生產，但因為天線要能上太空，材料、製程都得經過認證，芳興科技產品有過上太空的實戰經驗，贏得業界肯定，現在芳興科技的天線已可賣給韓國、新加坡的衛星。

事實上，衛星發射後，地面操作工作的忙碌期才正要展開，剛開始必須24小時輪班查看衛星狀況。蕭文宗說，衛星與火箭分離後，會自動運作到某個狀態停下來，這時候要先做「身體檢查」，地面操控系統會對衛星下達指令，傳送元件的溫度、電流、電壓等資料。

衛星下傳的資訊就像體檢健康表一樣，有著密密麻麻的數據，黃色是警告，紅色代表異常，地面操作人員會針對紅、黃色項目進行檢查，檢查完後，衛星儀器才會真正「開機」，開始執行任務。

有「太空最準確溫度計」之稱的福衛三號自2006年4月15日發射迄今滿13年，接替福三的福七升空後，未來每天會經過台灣6次，每次只有短短6到12分鐘，因此，蕭文宗說，操控人員要事前規劃好要下的指令，抓緊時間跟衛星「溝通」。

操作衛星經驗豐富的蕭文宗，常想像衛星在自己看不到的地方一直飛、一直飛，雖然看不到，「但他聽得懂你下的指令，像一個很聽話的好朋友一樣」。這也說明了地面操控系統的重要，「沒有地面系統，衛星根本沒辦法做事。」

福七除了衛星操控系統是首度自主研發，由於可同時接收美國的GPS及俄國的GLONASS全球衛星導航系統（GNSS）訊號，未來台灣地區的資料量蒐集量是福三的3到4倍，氣象預報準確度增加10%，在目前全世界正面臨全球氣候變遷的挑戰，將可成為數值氣象預報、防災及減災的最佳利器。

朱崇惠說，福衛三號升空後8個月就被歐洲氣象中心納入天氣預報系統，表現超乎預期，未來福七升空，預估7個月後可以開始提供氣象資料，「不能輸給福三」。