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影／全球最大飛機有雙機身、想送衛星上太空 處女航成功！　

賴清德說了十個不 這一「不」最讓人費解

福衛七號16日抵美 整測品保人員隨行健檢

2019-04-14 09:25中央社 台北14日電

福爾摩沙衛星七號明天啟程赴美準備發射，不過距離發射至少還有2個月時間，這期間將進行衛星健檢與整測作業，整合測試、系統工程與品保人員都將隨行。

接替福爾摩莎衛星三號的福七是台美有史以來最大的合作案，台美各出資1億美元，計畫從2010年簽約開始，時至今日終於邁向發射的最後一哩路。福七計畫主持人朱崇惠受訪指出，心情既興奮又緊張，現在感覺比較真實，「真的要準備發射了。」

福七的6枚衛星15日啟程，16日抵達佛羅里達州卡那維爾角空軍基地的發射場。福七團隊此行約有20多位人員一同前往，包括整合測試、系統工程與品保人員。

啟程前，福七團隊忙著打包衛星，朱崇惠說，打包相當費時，因為要清點的品項很多，除了衛星本身，還有配件、測試設備等硬體，許多細節都要逐一檢查，避免到了美國發現這裡少一點、那裏缺一點，比較容易碰撞、受損的地方要加泡棉保護。

運抵美國後，距離發射至少還有2個月時間。朱崇惠說，要先做衛星的健康檢查，查看衛星經過長途運送是否一切正常，接著進行整合測試，更改部分設定。

舉例來說，測試階段會設定成太陽能板不會隨便展開的狀態，避免損害衛星，現在必須要拿掉保護裝置，「讓衛星是準備就緒發射的狀態」。此外，還要做填充燃料的測試，並裝上分離系統，讓衛星發射後能自行分離。

太空中心先前發布資料須在發射前69天運送美國，推估發射日最快可能落在6月下旬。不過，太空中心對此相當低調，由於發射部分是由美方負責，要看美國軍方和SpaceX公司的決定。

SpaceX公司的Falcon Heavy火箭原預計9日執行阿拉伯衛星的商業發射，因氣候因素延後。朱崇惠說，火箭很長，風速如果太強，造成頭尾風速差太多，可能使得火箭旋轉，考量安全才會延後發射。

科技部長陳良基12日在臉書發文指出，阿拉伯衛星順利發射升空，火箭回收也成功，接下來就輪到福七登場了。

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