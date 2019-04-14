旺宏科學獎攜手科博館與台中女中

2019-04-14 02:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



旺宏教育基金會昨（13日）舉辦「2019旺宏科學教師研習營」，今年活動移師臺中與國立自然科學博物館及臺中女中合辦，邀請臺灣天文教育重要推手科博館館長孫維新博士擔任講者。

孫維新以最熱門的黑洞話題開場，闡述其豐富的天文知識，而臺中女中薛靜瑩、謝金山與金門高中李育賢老師的教師對談，以及科博館教學主任張鈞翔博士及積極推動臺灣環島科普列車的成功大學李旺龍教授的精彩專題演講，吸引近八十位科學領域老師參與活動，熱情交流。

旺宏教育基金會執行長張宜如表示，為了讓科學教育的推廣經驗可以傳承，並分享予更多熱心的老師，基金會自2017年開始舉辦科學教師研習營。活動自推出即獲得老師們熱烈迴響。

像是花蓮高中吳曙序等老師更連續三年參加活動。基金會今年特別移師臺中，邀請國立科學博物館及臺中女中共同舉辦，希望能將科學獎的影響力持續擴大，針對教育最前線的科學領域老師提供更多的協助，包括舉辦「科學教師研習營」及「閱讀科學找樂子」等活動，藉由更多元的方式，邀集對科學教育有想法的老師，一起匯聚創新的想法與行動，串連成改變臺灣科普教育前進的動力。

臺中女中校長呂培川致詞時表示，非常高興看到很多老師願意犧牲假日時間來這裡充電，非常感動與佩服。

國立自然科學博物館孫維新館長一開場，以日前揭曉的黑洞照片闡明科學研究和科學教學的不同。當所有科學家對黑洞照片驚嘆不已時，一般大眾可能較無法感受此影像跨時代的意義。

臺中女中薛靜瑩老師分享，她以蝶豆花來訓練學生的觀察力及實驗設計能力，並在過程中從旁協助引導學生，為她們搭建一些必要的探究能力。