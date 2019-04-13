安德昇藝術拍賣春拍 張大千《獨釣老翁》高兩倍價成交

2019-04-13 18:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



安德昇藝術拍賣於今（13）日舉辦2019年春季拍賣，採取量少質精的一貫選件策略，呈獻《近現代書畫》、《高僧墨寶》、《潮流藝術》與《茶、香、花與生活美學》等逾百件作品同場；其中張大千《獨釣老翁》為全場最高，以138萬元成交，高出估價60萬元兩倍以上。

安德昇藝術拍賣公司創辦人林珊旭表示，張大千《獨釣老翁》雖未註明創作年代，但從畫風判斷，當屬青壯時期所為，全件筆墨淡雅精微，刻畫出江上孤舟獨釣之寂寥氣息，亦頗有可觀。據了解，藏家為台灣人。

近現代書畫專輯中，還有嶺南畫派大師楊善深一套《十二生肖冊》，估價120至150萬元，林珊旭表示，由於難得十二生肖全部集合，因此競拍激烈，最後12張全被同一位藏家收購，最後以392萬元成交。

另外，中國山水寫生畫派代表人物李可染《水牛紅花》，成交價為126萬元，也高出估價60萬元兩倍。

她提到，文人和詩人書稿也是近年來新興的拍賣市場；今年安德昇藝術拍賣春拍也推出知名畫家、詩人席慕蓉詩畫《渡口》，成交價為8.6萬元，原先估價為5萬元；而席慕蓉詩的手稿「師的蹉跎」成交價2.5萬元。