預防失智、改善代謝 葡萄王獲日內瓦1金1銀1特別獎

2019-04-13 14:10 聯合新聞網 台北訊



今年度的日內瓦國際發明展，有來自全球40多個國家、800餘件作品角逐參展。台灣代表團這次表顯亮眼，共獲17金13銀11銅6特別獎，在學界的部分，此次中華大學以「黃金蟲草養生飲品」獲獎，企業方面葡萄王以猴頭菇「預防失智症之猴頭菇菌絲體」專利獲頒金牌獎；益生菌「用於改善代謝症候群之新穎性益生菌-GKS6」專利首次參展即獲頒銀牌獎及馬來西亞特別獎，葡萄王生技展現研發實力，在國際舞台屢獲肯定。

(左起)葡萄王研發處副課長陳彥博、中華民國駐瑞士代表處黃偉峰代表、葡萄王研發處研究專員陳昶成。圖片提供／葡萄王生技 分享 facebook

其中乳酸菌技術，葡萄王生技一直為國內龍頭，品質備受青睞，過去於國際發明展已累計6金1銀4特別獎，本次以「用於體重控制之新穎性益生菌-GKS6」榮獲大會銀牌獎與特別獎肯定。GKS6是從國人健康新生兒腸道中分離到耐酸、耐膽鹽及具腸道定殖優異的人體原生菌株，不僅能大幅提升乳酸菌對腸胃道的胃酸膽鹽耐受性至90%以上，有效保護腸道健康，更經多項動物實驗證實，具有降低體脂形成、降低血脂、降低脂肪肝、油脂排出增加、調控血清中尿酸及血糖濃度、改善腸潰瘍及氣管發炎等功效。此專利相當難得，葡萄王也於科學期刊中發表此研究，因而獲得大會肯定。

(左起)葡萄王研發處副課長陳彥博、駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處王良玉使銜處長、葡萄王研發處研究專員陳昶成。圖片提供／葡萄王生技 分享 facebook

另一個發明展常勝軍-猴頭菇菌絲體，四年來猴頭菇以不同的創新應用發明包含製程、止痛、預防重聽、預防失智累計至今已獲得6金7銀6銅6特別獎，共25面獎牌。本次以「預防失智症之猴頭菇菌絲體」專利獲得金牌獎肯定，根據Pew Research Center統計，全球已於2010年邁入高齡化社會，預計至2035年就會邁入超高齡化社會，因應老年化社會來臨，失智症成為一重要議題，葡萄王成功開發出全球唯一首創量產具富含猴頭素A之猴頭菇菌絲體。

葡萄王表示，含猴頭素A菌絲體近十年來相關的國際論文，多出自葡萄王產學合作的團隊，發明內容是經特殊培養技術拉高功效成分-猴頭素，猴頭素能穿越血腦障蔽進而促使神經膠細胞產生神經生長因子，可幫助神經元的新生、存活與分化，具有治療神經退化性疾病潛力；經動物實驗證實，於阿茲海默模式鼠大腦可有效促進類澱粉蛋白的降解並減少類澱粉堆積於大腦中，將來可應用於阿茲海默症防治與預防失智，進而改善銀髮族生活品質，更可因此緩和失智症長者之照護者的壓力和困難，此技術應用開發出產品猴頭菇菌絲體顆粒可讓更多人受惠。因此獲得大會肯定。