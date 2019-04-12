你家需要飯店提供服務嗎？晶華玩出新名堂

2019-04-12 20:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



晶華集團搶攻海外豪宅市場商機，今（12）日攜手美國地產開發商Cottonwood Management及代銷機構大師房屋，Cottonwood在波士頓興建豪宅、並由晶華提供酒店服務，並由大師房屋代理銷售。晶華董事長潘思亮透露，晶華在中國大陸、日本正評估這種「豪宅結合酒店服務」的案子，未來會繼續擴張該商機。

近年愈來愈多建商在「居住體驗」下功夫，豪宅與酒店合作，酒店提供服務並培訓服務員，再收取管理顧問費用，這種形態的豪宅有愈受歡迎趨勢。

晶華在波士頓服務的豪宅名為EchelonSeaport，位於海灣區內，共有三棟21樓的建築物，包括零售商場、住宅及出租式公寓，面對水岸基地面積超過3.6萬坪，一至二樓皆有逾1,400坪的住戶專屬公共休閒區及超過3,500坪的精品商店街及餐廳。

整體開發案共447戶，委由晶華提供酒店服務，在2017年啟動開發工程後已同步開賣，房價在75萬美元至500萬美元，全案預計2020年完工。

值得注意的是，此一豪宅合作案除是晶華成立25年的第一個國際豪宅代理案，更是晶華暌違美國10年後，重返當地市場的第一步。

潘思亮表示，全球頂尖學府皆在波士頓，經濟實力充裕的台灣人會從小將子女送至美國留學，就適合在波士頓置產，因此EchelonSeaport是有剛性需求的買盤支撐。

潘思亮說，即便作為投資，波士頓也有許多大型科技公司進駐，將房子租給科技新貴，也能獲得不錯的投資報酬率。

看準全球豪宅結合酒店服務的開發趨勢，晶華近年積極布局「複合式酒店豪宅」商機，並在全球各大洲開枝散葉。以蒙特內哥羅黑山港為例，是晶華在歐洲第一個豪宅管理案，前二期已售完，第三期150戶正在銷售中。

晶華在越南富國島也有一個合作建案，200個villa全數售罄；印尼雅加達的合作建案正在籌建，目前已在預售。潘思亮進一步透露，中國大陸、日本也有兩個案子正在評估中。

台灣也有豪宅結合酒店服務案例，像台北萬豪酒店服務的「西華福邦」和東方文華酒店服務的「文華苑」。

不過，潘思亮認為，台灣豪宅購買者多為國人或台商，鮮少外國高階白領或富豪，台灣人對豪宅結合酒店服務興致不高，覺得沒有必要。晶華是否要接洽國內案子，還需評估。