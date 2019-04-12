寶鴻建設今年三案齊發總銷40億 高松伸案恐胎死腹中

2019-04-12 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



深耕台中15年的寶鴻建設總經理陳明仁今（12）日宣布，寶鴻今年將加大力度推案，在中部地區有三案齊發，總銷合計達40億元；不過陳明仁也預告，由於地上租賃權問題，原規劃的另一件河南大業路新案，恐將胎死腹中。

陳明仁指出，對大多數的建商而言，建築就是蓋個房子，但對大多數的購屋人來說卻是擋風避雨的「家」，對寶鴻而言更是終生的責任。寶鴻始終秉持用心建房、以愛築家的原則，努力創造城市美好生活記憶。

寶鴻建設近年規劃推出的建案，具有統一的獨特風格，那就是「別出心栽、精彩有趣」，包括2016年台中市西區「清美大廈」、2017年東區「景美大廈」，以及2017年先建後售的台中西區「大白」。

今年寶鴻建設齊開三案，包括4月即將開案的彰化「寶鴻精誠」、綠園道「大白」，及以青年人需求為考量的中港路公益路案等，三案總銷達40億元。

其中，「寶鴻精誠」規劃101戶透天別墅，每戶建坪約50坪，每戶總價1,200萬至1,600萬元，總銷14億元；「大白」為18戶單純62坪規劃，每坪單價約45萬元，總銷7億元；中港路、公益路口案為30坪三房格局，預計第3季進場。

陳明仁說，寶鴻今年推出的產品種類多元，有符合退休群高齡宅、透天型住宅，無論年輕人成家，或三房低總價的換屋產品，都可以輕鬆買的起。

而「寶鴻精誠」也是寶鴻首度跨足彰化推出的百戶別墅造鎮案，特別與規劃全台第一座太陽能火車站的金獎建築師呂麗純合作，基地面積達2,700坪，位於中華西路，鄰近國道1號交流道，讓生活圈瞬間擴及台中。

值得注意的是，寶鴻「清美大廈」是國際知名建築大師高松伸在台灣的第一件住宅代表作，當初一推出就造成熱銷，因此河南大業路案又再次請高松伸為此案操刀。

不過，此案因地上租賃權問題，導致土地遲遲無法點交；陳明仁說，當初購地時，已給付3,000萬元現金，並多給原地主展延半年期限，展現最大誠意。

陳明仁表示，寶鴻隨後也投入大量人力物力，包括延請高松伸操刀，從外觀立面及動畫部分均已完成等，然而對方收取訂金後已逾一年，既無法履行合約，也惡意分期返還本金且拒絕賠償，對此寶鴻已提出損害賠償訴訟。