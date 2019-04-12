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家樂福接手營運台糖量販店 將優先面試僱用現職員工

2019-04-12 15:20經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

台糖公司今（12）日通過與家樂福的量販商場合作案，並締結合作契約。台糖總經理管道一表示，將研議優於法令之員工離退條件外，對於後續就業問題也請家樂福優先任用現職量販員工，家樂福亦表示將優先安排面試與僱用。

台糖量販事業部2000年10月成立，隔年12月第一家量販店在高雄市楠梓區開幕，並陸續於北港、屏東、仁德（嘉年華購物中心）、台中設立量販店，但因台糖量販事業年虧3億元，在沒有賺錢情況下，經過評估與協商，台糖與家福(家樂福)公司通過量販商場合作案，12日由台糖總經理管道一及家福公司總經理王俊超締結合作契約，家樂福將接手營運台糖旗下5家量販店及3家超市。

管道一指出，本次與家樂福的合作案主要著眼於加強轄下各量販店之經營及帶動地方經濟與產業發展，透過家樂福的經營優勢及競爭力，引進更多投資、注入活水動能，並共創更好的就業環境與合作發展機會，同時提供消費大眾更優質的產品與服務，是1+1大於2的互助共榮。

此外他也表示，台糖會盡最大的誠意與員工溝通，也希望家樂福與台糖一起攜手合作，展現企業社會責任所應做的事情，讓本次合作案得到社會大眾以及利害關係人的掌聲。

台糖除積極研議優於法令之員工離退條件外，對於後續就業問題也請家樂福優先任用現職量販員工，家樂福亦表示將優先安排面試與僱用；而現行與台糖量販合作之商店美食街專櫃廠商亦將共同協商提供繼續營運機會，希望在兼顧各方權益下業務順利移轉。

王俊超指出，與台糖理念契合，「本次合作案一定是1+1大於2」，未來家樂福會致力將台灣產品行銷到海外。

台糖表示，家樂福為量販業之龍頭，本次與台糖合作，不單市場版圖更完善，也不吝將累積多年的成功經驗與策略聯盟夥伴分享，未來除擴大台糖商品銷售外，亦將發展其他多元商機。

台糖也說明，家樂福將接手台糖量販店及超市後，台糖主要產品將擴大導入家樂福門市及電商平台，雙方在達成合作約定之後，將積極展開員工媒合、專櫃廠商合作、商品銷售及商場移轉等各項作業。

家樂福將接手營運台糖旗下5家量販店及3家超市，台糖總經理管道一（右二）與家福公司...
家樂福將接手營運台糖旗下5家量販店及3家超市，台糖總經理管道一（右二）與家福公司總經理王俊超（左2）今（12）日代表簽署合約。圖／台糖提供
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台糖家樂福量販店

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