品牌攻數位轉型 17Life董座提五大關鍵

2019-04-12 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



不少實體通路品牌，開始著力於數位轉型，然而該怎麼做，是一個很大的課題。生活電商康太數位（17Life）轉型數位轉型顧問，康太董事長李易騰指出，企業要成功落實數位轉型，有五大關鍵，包括找到「轉型利基點」、「突破DNA」、設定階段性策略，以及提供消費者一致性體驗、個性化服務等。

李易騰的願景，是期望藉手機App為載具，以數位服務全面提升消費者生活體驗，實踐「17Life 陪你一起生活無所不在」的品牌精神。

李易騰也表示，康太持續運營團購、電商事業，不斷和消費者對話，有別於一般App開發商，能進一步由消費者使用經驗的視角，提供全方位的消費策略顧問，致力成為實體品牌最佳數位轉型夥伴。

康太參與新光三越、全家便利商店、台新銀行等業者的數位轉型，已協助新光三越做出App；和全家共同開發便利商店App寄杯系統。康太數位營運長陳偉強表示，當企業要做數位轉型時往往會有許多期待，以App來說，需要先做好一致化串接，提供符合使用者期待的便利服務，進一步創造流量之後才有機會變現。