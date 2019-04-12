屏東、潮州站商場 台鐵預估每年共賺2000萬

2019-04-12 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台鐵屏東、潮州站配合「高雄—屏東潮州捷運化建設計畫」改建為高架車站，為提升服務品質，台鐵結合民間企業資源，經公開招商，由在地投資經營太平洋百貨20年有成的大帝興業公司得標，於站內規畫美食、購物及娛樂等複合功能區域。台鐵預期，兩座商場每年可增加台鐵附屬事業收入約2000萬元，並提供民眾不同軌道經濟體驗，帶動地區發展。

屏東車站商場已於去年12月24日正式營運，潮州車站商場預定於今年8月開幕。台鐵局長張政源表示，以往僅提供旅運服務的車站，因商場的進駐改變其面貌。對台鐵而言，達到旅運服務升級、提升品牌形象及運用旅運人潮活化既有資產效果；對民眾而言，搭車時享受便捷多元服務，平時也多了休閒娛樂購物新選擇。

張政源說，對業者而言，既可拓展據點，又可善用經營專業留住車站人潮、吸引周邊來客，以人潮創造錢潮；對政府而言，商場人力需求創造新的就業機會，新經濟活動中心之形成可望帶動周邊經濟發展，不但可增加稅收，亦有促進社會安定之效。