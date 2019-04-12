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打造不織布傳奇 南六董事長黃清山獲聘為正修名譽教授

2019-04-12 11:00聯合報 記者王昭月╱即時報導

早年賣「菜瓜布」起家的南六公司董事長黃清山，生意眼光獨具，轉攻不織布領域後發跡，並進一步結合生物科技自創「詩柔」面膜品牌，成為亞洲最大不織布工廠，他的傳奇經歷，令人津津樂道，正修科大特別聘他為名譽教授，希借重他的奮鬥歷程，作為年輕世代典範。

黃清山名譽教授頒授典禮在正修科大國際會議廳舉行，現場冠蓋雲集，校長龔瑞璋說，黃清山不只事業有成，亦熱心公益、關心教育，黃曾獲邀到校演講，以自身經歷勉勵師生，也與學校合作，開放實習機會，讓學生無縫接軌職場。

黃清山出生於台南縣六甲鄉，商專會統科畢業後，先在飼料廠當管理員，後到汽車零件廠上班，之後因想學行銷，毅然轉行成為廚具業務員，推銷瓦斯爐「鋁箔墊」時洞燭市場商機，28歲拿著父親資助的3萬元，偕妻子與胞弟一起創業，公司取名「南六」，主要警愓自己是台南六甲人，不能忘本。

創業雖然不易，但黃清山付出百倍的努力，讓南六出品的瓦斯爐鋁箔墊搶到最大市占率，後續製作並販售菜瓜布，銷量奇佳，博得「菜瓜布大王」的美譽。

之後他帶領南六公司轉戰不織布產品，結合生物科技開發出以水針不織布為材質的面膜及卸妝棉，自創的「詩柔Silk Soft」面膜更交由郵局專賣，市占率衝高到7成以上，除是亞洲最大不織布工廠，也是亞洲濕紙巾最大OEM製造商，如今事業版圖布局全球。

黃清山表示，南六公司去年營業額已達67億，在中國大陸浙江嘉興平湖經濟開發區的150畝廠區已具規模，今年橋頭總公司已遷至燕巢新廠，未來3年也會在東南亞建立新的生產據點。

南六公司董事長黃清山（前排左五）獲正修科大聘為名譽教授。記者王昭月／攝影
南六公司董事長黃清山（前排左五）獲正修科大聘為名譽教授。記者王昭月／攝影
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