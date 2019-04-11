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徒步旅行、萬里追夢的魔術師劉又誠 益品書屋開講

2019-04-11 22:01經濟日報 記者宋健生╱即時報導

曾獲台灣十大傑出街頭藝人的劉又誠應益品書屋邀請，分享他徒步旅行的人生經驗，感動了現場許多人，大家都為他的勇氣與執著而喝采。

是魔術師，更是徒步旅行者的劉又誠，2017年從墨爾本徒步旅行到雪梨，再從上海徒步到西藏，共計6,300多公里，走了將近一年的時間。

劉又誠回想自己在30歲時，好友提議從墨爾本至雪梨，用騎腳踏車的方式來旅遊。由於自己想做一件「不一樣的事」，因此嘗試用「徒步旅行」來出發。

從墨爾本走至雪梨約1,300多公里，相當於環台灣一圈，總計花費43天的時間。而旅途中遇到氣候問題及突發狀況，讓他信心一度動搖，還好沿途美麗風景與觸動內心的人事物，讓他有前行的勇氣。

「從上海走至西藏，並非直線前進」劉又誠回憶，因為一路接受到各地學校的邀約講座及魔術表演，藉由自己的親身經歷，引導孩子們樹立目標，勇敢去追夢。

他說，「人的夢想不需要很大」。夢想需要的是堅定的信念，腳踏實地的行動，夢想就有成真的一天。

劉又誠在徒步旅行中，有緣遇到幾位台灣老師，他們為大陸偏鄉學童教育與即將廢校的問題付出行動力，教導當地家長與孩童如何自力更生、烘焙、農場養殖。

另外用網路販售產品募款學費，也將更多的物資轉贈給其他的偏鄉學校。不但將當地學校恢復原貌，同時讓當地小孩都能受教育，並與社會接軌。

在這趟旅途中，當地的人情味、贈送物資、順路搭載，邀請家中休息，讓劉又誠認識與體驗到各地的文化與民俗風情，也看到許多風景奇觀、歷史古蹟等。

同時也也體驗到登山得高山症、腳起水泡、輕度失溫、碰到落石、路面崩塌重重困難，但劉又誠樂觀的說，這趟旅行收穫滿滿，許多人好奇，坐飛機就可以到達的地方，何必徒步行走，為何要受此痛苦。劉又誠笑說，當時單純的就是要徒步旅行，出發時就有「必死的覺悟」與「必活的決心」。

因為有這樣的想法，如不付諸行動往前邁進，就無法體驗旅行中意想不到的事情發生，不要自己預先設定或聽信別人，而是要想如果遇到問題該怎麼辦，先想好解決辦法，因為「世界不是長在別人的嘴巴裡」，唯有自己體驗才會意想不到結果。

劉又誠當下宣布一創舉，自5月底將徒步挑戰「從北京走到葡萄牙」，預計花費3年時間。途中將繼續到學校演講，希望藉由自己的分享，讓世界看見台灣，也協助四川小學募款。

劉又誠豁達的說：「過去不悔未來不懼」。因為「去想做不到，去做才會意想不到」，也為自己這次北京、葡萄牙的徒步之旅，寫下最好的註腳。

曾獲台灣十大傑出街頭藝人的劉又誠，應益品書屋邀請，分享他徒步旅行的人生經驗，感動...
曾獲台灣十大傑出街頭藝人的劉又誠，應益品書屋邀請，分享他徒步旅行的人生經驗，感動了現場許多人，大家都為他的勇氣與執著而喝采。記者宋健生／攝影
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