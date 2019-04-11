影／創業之星複賽開打 生技醫療業好熱門

2019-04-11 21:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



第三屆創業之星複賽今（11）日展開，30組新創團隊互相較競，特別的是，這次生技醫療產業紛紛冒出頭，複賽有8家業者來自生技醫療產業，且多半鎖定精準醫療聲機，顯見未來醫療需求會與日俱增。