星動銀河旅站AI智能客房亮相 一切「動口不動手」

2019-04-11 21:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中星動銀河旅站全新「AI智能客房」與「AI智能會議廳」今（11）日首度公開，星動銀河旅站執行長蔡維郡邀請旅客，親身體驗人性化的旅宿與最新智能科技服務。

星動銀河旅站係與台灣無線城網路科技合作建置這套智能系統，未來旅客入住，只要辦妥CHECK IN，客房裡就已經有「另類管家」聽從使喚，而且不耍脾氣，更不會跟旅客要小費。

星動銀河旅站也是台中市自由商圈一員，得知自由商圈積極策劃年度公益活動，主動相挺。今天也宣布新公開的AI智能客房與AI智能會議廳，每賣出1次、即捐50元，所得款項將交予自由商圈管理委員會，讓年度慈善公益籌辦得更豐富。

今天的啟用暨捐贈活動，包括台中副市長令狐榮達、立法委員黃國書、台中市觀光旅遊局長林筱淇局、經濟發展局專門委員陳麗珠等人都到場見證。

蔡維郡表示，星動銀河旅站盡己之力、拋磚引玉，希望有更多商圈夥伴及善心社團後續響應，讓公益的涵蓋面更大、受惠的弱勢者更多。

另外，響應政府拚觀光，國旅補助期間、好康再加碼。除了歡迎旅客善用觀光局每人500元「春遊補助」外，配合台中購物節，春遊期間只要出示自由商圈任一會員店家當日購物發票，入住星動銀河旅站、每房再折扣200元。