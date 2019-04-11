創業家兄弟攜手WeMo 攻虛實整合商機

2019-04-11 19:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）看好綠色運輸及共享經濟正向發展，今（11）日宣布與共享電動機車服務WeMo Scooter合作，以跨界結盟搶攻虛實整合商機。創業家期許，透過此次合作，擴大服務客群並推升新客流量，為平台整體運營注入一波新動能，同時強化今年上半年的跨界聯盟。

WeMo Scooter是由威摩科技創立、首間提供「無特定站點」的共享電動機車服務，具備無站點式租還、App一鍵啟用、24小時365天營業、乾淨能源無汙染等四大特色。此次合作，創業家表示，是看準其成立不到三年，即達到百萬次騎乘的用戶動能，且使用者輪廓多為社群密度高、口碑傳播力強，並喜愛數位服務的18到34歲年輕人等特性。

創業家總經理廖家欣表示，隨綠色經濟時代來臨，希望發揮通路平台的正向影響力，共同推動綠色運輸及共享經濟的發展，而此次與WeMo Scooter進行結盟合作，除了掌握虛實整合的消費趨勢，期許串聯線上線下提供多元的服務體驗，更期待能拋磚引玉，號召廣大消費者響應永續環境經營，一同為地球永續生活盡一份心力。