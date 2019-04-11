2020東京奧運指定要它！嘉義布料花六年躍上國際舞台

2019-04-11 18:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



昇締生技來自嘉義，獨家研發的LightSPA光療衣面料兼具防曬、透氣及美白，近日獲選為2020年東京奧運選手指定使用面料，大大提升台灣在國際舞台的能見度。

LightSPA的雙層美肌光波面料，能夠強效阻隔99%以上紫外線，並同時保留超高有益光穿透率，不但可以輔助燒燙傷病患治療，還能有效修護還原已經形成之黑斑及細紋，促進膠原蛋白增生。

LightSPA自2017年上市以來，昇締生技開始贊助環法自行車賽，今年也赴日本參加專業醫療器材輔助布料展，吸引當地醫美中心及燒燙傷治療中心合作。

昇締生技今年還與日商合作，研發出第三代雙層蜂巢美肌光波面料。另外，公司使用第三代吸濕排汗技術，布料已經可以整合防曬跟透氣兩種不相容功能。

昇締生技總經理李寬鴻表示，光療衣LightSPA的研發，是來自親人嚴重燒燙傷的啟發。3年前，因為弟弟意外二度燒燙傷送台大治療，當時醫生利用了黃光照射協助皮膚傷口癒合。他發現，陽光中ＵVA&UVB雖然對皮膚有害，但其他的光對人體是有益處的。

後來，李寬鴻運用家族企業泓達40年的的紡織技術，花了6年的時間，歷經超過5000次實驗，終於開發出可以過濾陽光中的有害光，留下對皮膚有益的可見光療布料，做出了LightSPA光療衣，取得多項國內外專利。