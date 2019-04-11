陳世洋:永大土地資產挹注每股淨值逾10元 收購價不合理

2019-04-11 18:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



永大獨董陳世洋今（11）日表示，永大及子公司在桃園、蘆竹等地區土地估價，總估價約58.5億元，永大成本僅12億元，增值價值為46.2億元，換算每股淨值超過10元，以永大去年全年的每股淨值為27.64元來看，單就土地資產的部份，認為目前每股65元的收購價格偏低不合理。

陳世洋表示，一個好的收購案必須要由多方面來看，最少要包括員工、股東及債權人權益，董事會的收購案考量必須平衡各方的權益，為了公平起見，才會在4月18日召集臨時股東會，讓股東在臨股會上表達，這樣對於全體股東才最公平。

陳世洋指出，永大沒有評估出售前，董事會、經營層當然必須好好經營；如果已經開始考量要把公司全部出售，董事會就必須要考量全體股東、員工的最大利益，用最有利益的價值去出售。根據評價準則公報裡面也提及，企業的策略及未來規劃、資產配置與使用都必須要評估進去；根據企業評價準則公報裡面的規定，也提到資產重估是有其必要性。

日立今也同步發表聲明指出，與謝永明、廖錦玉兩位獨董立場相同，認為此次召開股東臨時會並無正當性理由、必要性。日立做為本次公開收購唯一的收購方，期盼永大股東積極參與應賣，維護永大公司利益和對股東來説價值最大化的機會。

日立認為，永大是一家績效穩健的優質公司，也是日立集團超過50年的合作夥伴，希望維護永大公司的利益，在技術、市場面攜手兩家企業有更長遠的發展。