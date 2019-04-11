宜蘭科學園區 24日將舉行招商說明會

2019-04-11 17:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



為讓產業界及投資人更了解宜蘭科學園區投資環境及招商誘因，竹科管理局與宜蘭縣政府再度攜手於4月24日上午10時，在台北文創大樓6樓會議室舉辦「2019宜居宜業．好生活，宜蘭園區招商說明會」，鎖定大台北地區通訊知識服務、數位內容及研發等相關產業擴大招商，吸引更多創新產業進駐。

宜蘭科學園區緊鄰縣政中心與宜蘭運動公園，擁有獨一無二的優質工作環境，經由雪山隧道與大台北地區串聯起一日生活圈。經竹科管理局與宜蘭縣政府的共同努力招商，至108年3月底，總計核准21家廠商進駐，標準廠房出租率已達78%，目前仍有多家廠商申請進駐中。由於，標準廠房滿租在即，竹科管理局也將在今年9月動土興建第二棟標準廠房，可提供41個廠房單元。

為符合軟硬體整合智慧應用發展趨勢及在地產業特色，竹科管理局在不增加環評承諾汙染總量條件下，辦理「竹科宜蘭園區修正產業環評計畫」，新增精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等產業進駐，使宜科成為整合在地產業實力的新型態智慧優質園區。