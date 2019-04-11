親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

厄瓜多使館躲了近7年 維基解密創辦人亞桑傑終被捕

老牌飲料蘋果西打爆掏空弊案 檢調今搜索約談董座

宜蘭科學園區 24日將舉行招商說明會

2019-04-11 17:38經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

為讓產業界及投資人更了解宜蘭科學園區投資環境及招商誘因，竹科管理局與宜蘭縣政府再度攜手於4月24日上午10時，在台北文創大樓6樓會議室舉辦「2019宜居宜業．好生活，宜蘭園區招商說明會」，鎖定大台北地區通訊知識服務、數位內容及研發等相關產業擴大招商，吸引更多創新產業進駐。

宜蘭科學園區緊鄰縣政中心與宜蘭運動公園，擁有獨一無二的優質工作環境，經由雪山隧道與大台北地區串聯起一日生活圈。經竹科管理局與宜蘭縣政府的共同努力招商，至108年3月底，總計核准21家廠商進駐，標準廠房出租率已達78%，目前仍有多家廠商申請進駐中。由於，標準廠房滿租在即，竹科管理局也將在今年9月動土興建第二棟標準廠房，可提供41個廠房單元。

為符合軟硬體整合智慧應用發展趨勢及在地產業特色，竹科管理局在不增加環評承諾汙染總量條件下，辦理「竹科宜蘭園區修正產業環評計畫」，新增精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等產業進駐，使宜科成為整合在地產業實力的新型態智慧優質園區。

由於洽詢進駐園區情形熱絡，竹科管理局及宜蘭縣政府特舉辦說明會，除介紹宜科整體投資環境、未來發展規劃及各項投資優惠措施外，亦邀請太極影音科技公司黃寶雲董事長、及海納光電公司江朝宗總經理分享產業經驗。歡迎產業先進及廠商朋友一同共襄盛舉，感受宜居宜業好生活。

「2019宜居宜業．好生活，宜蘭園區招商說明會」4月24日盛大舉行。竹科管理局／...
「2019宜居宜業．好生活，宜蘭園區招商說明會」4月24日盛大舉行。竹科管理局／提供
分享

竹科光電

相關新聞

超會賺 越捷航空去年獲利77億元

2019-04-11 18:09

永大股臨會召集 獨董陳世洋：考量三方利益

2019-04-11 17:29

林義守：湖內案3月20日開審查會 不知為何前一天被變為農地

2019-04-11 14:57

投資案被卡？林義守：700億元投資不知要不要繼續下去

2019-04-11 14:53

網約多元小客車論壇／計程車與租賃車 如何創造雙贏

2019-04-11 14:22

愛台灣！外商美光加碼投資在台團隊擴編至8000人

2019-04-11 13:00

台塑三寶 看好後市

2019-04-11 00:37

台美聯手挺文創 設創投基金

2019-04-11 00:34

七年級女生創作 賣向全球

2019-04-11 00:33

現金回饋網 獲新一輪注資

2019-04-11 00:33

森霸電力 將補件再送環評

2019-04-11 00:33

工研院 奪國家創新七大獎

2019-04-11 00:33

裕隆新車帶勁 拚逆勢成長

2019-04-10 23:32

大陸汽車金融業務看旺

2019-04-10 23:27

新店裕隆城 明年Q3開賣

2019-04-10 23:26

管理前哨站／誠實經營的重要性

2019-04-10 23:15

連鎖效應／海外展店三要訣

2019-04-10 23:15

創新平台／健康守門員 微型感測器揪空汙

2019-04-10 23:15

好書導讀／建構多元專業的董事會

2019-04-10 23:14

超幸運！今彩539頭獎3注 全在基隆這家彩券行

2019-04-10 22:57

星月大地休閒園區 首創「藝術駐旅感恩美食饗宴」

2019-04-10 19:48

台化芳香烴三廠火災 副董洪福源道歉

2019-04-10 17:35

85度C在台續拓點 肖像蛋糕助威

2019-04-10 15:25

正面對戰百貨業 松果購物強攻母親節

2019-04-10 14:23

六輕氣爆報告／台化：當天上午未達通報標準 非不通報

2019-04-10 14:23

六輕氣爆報告／管線洩漏拖3小時擴大 才緊急停車

2019-04-10 14:16

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:45

六輕氣爆延遲通報逾4小時 台塑：檢討處理程序

2019-04-10 12:45

客運七休一備而不用？ 蔣萬安嗆林佳龍「應廢止」

2019-04-10 12:39

影／只要核電不要核廢 反核團體要求首長說清楚

2019-04-10 12:35

智慧零售求變 滿足生活圈

2019-04-07 00:26

發展無人商店 別忽略人的溫度

2019-04-07 00:26

人貨場重構 了解你的需求

2019-04-07 00:26

嘉隆逆勢拿6成市占 吊扇王體貼水電師傅的「不效率成長術」

2019-04-04 09:03

信實保全4千人軍團 掃廁所掃到登興櫃！

2019-04-04 09:01

直播主瞧不上只好自己撩落去 總經理自己開直播賣鞋

2019-04-03 12:32

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

Gartner：2019年全球裝置出貨表現持平

2019-04-11 08:20

寶佳金融布局 劍指永豐金

2019-04-10 23:59

投資案被卡？林義守：700億元投資不知要不要繼續下去

2019-04-11 14:53

政院拍板海外資金匯回優惠稅率 須存專戶、不可炒房

2019-04-11 11:34

林義守：湖內案3月20日開審查會 不知為何前一天被變為農地

2019-04-11 14:57

供電警戒 中火四機組恐停工

2019-04-11 00:25

連續踩到慶富、華映和綠能三大地雷 台銀、台銀證爆內控問題

2019-04-11 09:07

鴻海第1季營收衝同期高 毛利率營益率看增

2019-04-10 19:50

張雲鵬人事槓高市府 藍委烙狠話：絕對轟下台

2019-04-11 12:19

寶佳備妥銀彈 隨時加碼持股

2019-04-10 23:56

王永慶過世再爆1.1億遺產風波 子女一年調解4次都失敗

2019-04-10 18:50

台灣經濟到底好不好？ 國發會提六大事證

2019-04-11 09:56

國營事業頻出包爽領4.4個月年終 立委：真是發好發滿

2019-04-11 11:56

15金控 首季賺865億元

2019-04-10 23:55

六輕氣爆 台塑集團祭鐵腕若有疏失嚴懲不貸

2019-04-11 12:31

員工疑跟單政府基金 台銀證：已懲處調職

2019-04-11 00:37

現在適合買進人民幣、多少價格適合進場？分析師這麼說

2019-04-11 15:44

義联大湖案受阻 林義守：政府卡住高雄1.1萬個就業機會

2019-04-11 17:29

國營事業年終獎金傳150億元 經長：跟選舉無關

2019-04-11 10:21

台美經貿往來 美方提「4I」

2019-04-11 00:27

大飲風波延燒 金管會清查獨董資格

2019-04-11 00:11

Facebook台北入厝！辦公室寬敞舒適 擴大徵才

2019-04-11 14:52

為王永慶1.1億遺產子女再掀戰火 王文洋律師這樣說

2019-04-10 19:35

JDI投資案破局 將不利產業鏈發展

2019-04-11 00:32

台塑三寶 看好後市

2019-04-11 00:37

國營事業爽領4.4個月年終 經長：別動不動說與選舉有關

2019-04-11 13:43

台、中聯盟注資JDI 生變？

2019-04-11 00:42

超幸運！今彩539頭獎3注 全在基隆這家彩券行

2019-04-10 22:57

萬頂國旗帽 郭董免費送股東

2019-04-11 00:41

證券型代幣發行 擬分級監理

2019-04-11 00:14

申報扶養祖父母能成功嗎？ 國稅局：爭不過叔伯

2019-04-11 10:27

台積電Q1衰退 未來逐季增溫

2019-04-11 00:55

日本5G設備 排除華為中興

2019-04-11 00:48

半導體設備去年銷售額645億美元 陸超車台灣成全球第二

2019-04-11 11:06

壽險業Q1獲利 連三月回升

2019-04-10 23:51

中火爆出放流水重金屬超標 411大限…台電周四要給交代

2019-04-10 23:45

遠銀資產規模 衝6,600億

2019-04-11 00:14

美副助卿訪台 提4I盼維持台美經貿關係動能

2019-04-10 21:46

愛台灣！外商美光加碼投資在台團隊擴編至8000人

2019-04-11 13:00

現金回饋網 獲新一輪注資

2019-04-11 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top