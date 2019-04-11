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獲利轉正 康太數位祭「體驗優先」打造進化新零售典範

2019-04-11 17:14聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

生活電商康太數位(17Life)從團購票券拓展至電商宅配，在團購電商一片競爭之中，看準實體品牌發展新零售契機，將B2C的經驗轉化成為B2B顧問服務，化身通路品牌最佳數位轉型推手。康太數位今天宣布，透過數位轉型顧問服務，在短短一年半的時間內，年度獲利由虧轉盈，2019年業績更有望挑戰成長100%。

康太數位董事長李易騰表示，康太數位不僅是App技術服務的提供者，更進一步由消費者使用經驗的視角，提供全方位的消費策略顧問，成為實體品牌最佳數位轉型夥伴。

康太數位表示，透過深度參與新光三越、全家、台新數位轉型的經驗，發現企業成功落實數位轉型進化有5大關鍵：找到「轉型利基點」；「突破DNA」跨部門整合數位思維；「階段性策略」先有流量才能變現；流暢的串接繁雜的系統提供消費者「一致性體驗」；以數據驅動為服務注入溫度，提供消費者「個性化服務」。

康太數位營運長陳偉強分享，當企業要做數位轉型時往往會有許多期待，以App來說需要先做好一致化串接，提供符合使用者期待的便利服務，進一步創造流量之後才有機會變現。康太先後與全家便利商店、新光三越、台新銀行推出廣獲消費者好評的App服務，逐步在台灣建立數位轉型產業典範。

以全家Ａpp為例，康太數位與全家的合作從2015年開始，從一杯咖啡出發，首創全台便利商店App咖啡寄杯系統，讓消費者輕鬆享受A店寄杯B點取杯的便利性。雙方進一步共同經營會員累點，今年以轉盤抽獎的方式讓會員點數除了兌換公仔、商品外有更多元的使用方式。現在全

家便利商店已經是許多人手機必載App，下載量突破600萬稱霸業界。

李易騰表示，世界上大多數的國家與台灣有著類似的市場規模，但台灣挾著數位普及程度居於世界領先的優勢，有很高的潛力成為實踐新零售的最佳示範場域。康太數位憑藉著過去長期經營消費者透過數位與實體場域接觸的整合經驗，與品牌夥伴結盟，共同利用線上「數據經驗」優化線下「使用者體驗」打造以消費者旅程出發的一致化服務，開創產業數位轉型的典範。

李易騰也指出，與台新銀行的合作宣示康太數位的數位發展觸角從零售延伸至金融業，藉

由手機App為載具，以數位服務全面提升消費者的生活體驗，從食衣住行育樂全面包圍，

實踐「17Life 陪你一起生活無所不在」的品牌精神。

康太數位李易騰董事長打造獨有「進化新零售」模式，希望將B2C的經驗轉化成為B2B...
康太數位李易騰董事長打造獨有「進化新零售」模式，希望將B2C的經驗轉化成為B2B顧問服務，化身通路品牌最佳數位轉型推手。康太提供
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