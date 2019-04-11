永大獨董陳世洋：捍衛股東權益 一定要召開股東臨時會

2019-04-11 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



永大今天出現獨董戰獨董！陳世洋跟謝永明今（11）日都召開記者會，兩個人對於永大董事會討論日立收購案看法完全不同；對於股東臨時股的召開合理性也提出不同看法。陳世洋今天再度提出資料表示，永大不加計大陸土地成本，永大台灣包括子公司的土地增值利益每股淨值多10元，為了所有股東權益當然要主動召集股東臨時會。

陳世洋今天也指出，永大及子公司在桃園蘆竹等地區土地估價，總估價58.5億元，永大的成本僅12億元，增值價值為46.2億元，換算每股淨值最少多出10元的增值利益。永大去年全年的每股淨值為27元，單就土地資產的部份認為收購價格偏低不合理。

一個好的收購案必須要由多方面來看，最少要包括員工、股東及債權人權益，董事會的收購案考量必須平衡各方的權益，為了公平起見，才會在4月18日召集臨時股東會，讓股東在臨股會上表達，這樣對於全體股東才最公平。