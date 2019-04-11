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2019長榮航空招募地勤新血 試用期3.3萬元起跳

2019-04-11 16:08經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

連續三年獲得SKYTRAX五星級航空認證，以及被TripAdvisor旅遊網站評選為「全球十大最佳航空公司」第三名的長榮航空，日前榮登求職指南「Cheers雜誌」2019年新世代最嚮往企業第四名（運輸交通業第一名），將展開年度地勤新血招募，這次將招募約200名地勤人員。

長榮航空地勤適用期為三個月，試用期間薪資為3.3萬元至3.4萬元間，正式任用薪資調高到3.8萬至3.9萬元，報名日期自即日起至4月23日止，有意報考者可透過長榮航空網站報名。

長榮航空表示：今年將持續引進波音787以及開闢日本名古屋、青森和松山航線，為配合機隊及航班持續增加，以及因應未來營運規模需求，這次招募的地勤人員含括財務、營業、客運運務、貨運運務/機艙物流、客服、航技、組員調派、數位行銷/網站經營、電算(軟體開發維運)、電算(系統環境規劃)、職業安全衛生、醫師以及高雄機場計時人員等13類別。

除了職業安全衛生及醫師需要專業證書，財務、航技、數位行銷/網站經營及電算需要相關科系外，其餘職缺不限畢業科系，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園南崁總公司、台北市區和高雄機場等地，預計今年7月及8月分梯報到。

長榮航空指出，公司一向將人才視為最重要的資產，並有嚴謹的選才、育才、留才策略，除了提供新進人員完整的教育訓練、良好的薪資福利與順暢的升遷管道外，公司也會透過內部徵才的方式，安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練，進而培養成為全方位的國際航空人才。

長榮航空將招募約200名地勤人員，適用期為三個月，試用期間薪資為3.3萬元至3....
長榮航空將招募約200名地勤人員，適用期為三個月，試用期間薪資為3.3萬元至3.4萬元間，正式任用薪資調高到3.8萬至3.9萬元。圖／長榮航空提供
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長榮航空地勤薪資

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