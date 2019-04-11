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氣候變遷也會影響營運 企業如何管控風險？

2019-04-11 16:07經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（11）日指出，企業面對氣候變遷必須充分準備和規劃應對策略，且以系統化的方式衡量氣候影響和制訂解決方案，才能建置一套明確、循序漸進並符合成本效益的作法，確保短、中、長期的行動有利於管控氣候變遷風險。

勤業眾信今日舉辦「企業營運新思維－氣候變遷的挑戰與機會」研討會。台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，聯合國第24次《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議（COP24），通過《巴黎協定規則書》（Paris Rulebook）強化全球減碳架構，各個經濟體的能源轉型帶來的過渡性風險，將橫跨法規、科技創新、市場、投資等範圍。在氣候變遷影響下，地球能資源使用觀念改變，產生巨大的商機與就業機會，企業應進行全方位評估與量化氣候相關風險、機會與財務影響。

勤業眾信風險諮詢服務執行副總經理張益紳指出，根據世界經濟論壇《2019年全球風險報告》，全球經濟面臨的五大風險中，有三項屬於「環境風險」，代表頻繁的極端氣候帶來的災害，不僅影響人民生活與企業營運，生物多樣性也自1970年來下降60%，其加速步伐令人擔憂。

張益紳表示，金融穩定協會（FSB）成立了「氣候相關金融揭露工作小組」（TCFD），制定更有效的氣候相關披露建議，TCFD為了促進更明智的投資、信貸和保險承保決策，已有不少進展，並於2017年發布了《氣候相關財務揭露建議書》，旨在促進氣候變遷資訊揭露的透明化，以協助所有金融市場參與者掌握相關風險與機會。

身為TCFD工作小組成員之一的Deloitte法國永續服務合夥人Eric Dugelay表示，無論何種產業皆可能受氣候變化及其地緣物理後果而影響，對價值鏈的影響多變性增加了，也提升建立策略的難度。

以法國為例，巴黎證券交易所市值前40大企業（CAC 40），皆於2017年簽署聲明以表對TCFD的支持，而不少公司已能識別氣候問題，並開始由策略層面著手解決這些問題。

Eric Dugelay指出，評估TCFD建議採用程度的方法論也已被開發。根據TCFD提出的11項揭露要求，確認CAC 40揭露的資訊，並給予0－2分的資訊評等，依產業平均值來評估目前的揭露進程。

研究發現，目前各產業在範疇1與範疇2的溫室氣體排放，皆有一定的成熟度，但在將氣候變遷風險識別與調適的架構融合進組織整體風險管理中仍有待進步，在情境分析下的策略擬定也有待加強。

因此，氣候相關資訊的揭露仍處於早期階段，仍需要進一步的努力，以便揭露更多與決策有關的氣候相關資訊。

Deloitte日本永續服務專案協理、同時也是日本經濟產業省（METI）TCFD專案成員塩瀨惠（Megumi Shiose）表示，日本首相安倍晉三提出，全球暖化的調適措施不再是公司的成本，而是競爭力的提升，積極應對環境問題的公司，能夠吸引來自世界各地的資金，並為下一階段發展做好準備。

此外，日本環境省也對外委託專案，日本政府將選出5－6家公開發行公司，協助其進行TCFD情景分析和推動內部碳價審計。日本在TCFD的推動上為亞洲之首驅，Deloitte藉由其深厚的技術與經驗來協助日本客戶達到主管機關的揭露要求，並將氣候風險管理的深度與廣度與國際倡議接軌，回應投資人的關注。

張益紳表示，隨著台灣企業的永續抬頭及對永續議題的重視，勤業眾信也特別依據TCFD最新版《氣候相關財務揭露建議書》，提供透明且健全的方法論，協助企業組織評估與揭露其氣候相關風險與機會。

勤業眾信將透過「優先排序、情境分析、減緩行動、對外揭露」四步驟，協助企業建置一套明確、循序漸進並符合成本效益的作法，以確保短、中、長期的行動有利於管控氣候變遷風險。

氣候變遷巴黎協定

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