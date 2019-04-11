寬宏Q2起舉辦多場演唱會 營運動能添柴火

2019-04-11 14:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



寬宏藝術(6596)4月起陸續舉辦張信哲小巨蛋、盧廣仲小巨蛋、許富凱、曹雅雯演唱會，5月有費玉清台北高雄巨蛋合計6場演唱會，外加4~6月還有10場讚聲演唱會，替第2季營運動能添柴火。

寬宏自去年嘗試推出新的國外節目內容與增加藝術類別表演，惟該類型節目成本高，但未能創造相應的獲利，使得公司2018年營收達11.57億元，年增32.82%，稅後純益僅0.31億元，年減63.28%，每股純益1.24元，較前年3.68元衰退。

另3月合併營收0.49億元，年減72%，主要受到去年3月認列大型音樂劇「貓」，使營收基期墊高的影響，而累計第1季合併營收2.70億元，年減9.6%，主因為今年第1季大型演出節目較少。

展望今年，寬宏表示，今年公司規劃的展演節目多為國內知名藝人演唱會、國際大型音樂劇與知名IP的展覽，節目受眾廣泛且商業性高，在節目內容屬性調整下，後續營運表現相當樂觀。

除了4月起，寬宏將舉辦多場演唱會外，目前已排定的還有暑假檔期的展覽、第3季的19場小巨蛋演出的獅子王音樂劇、藍人樂團、與第4季的費玉清台北最終加場等等，目前費玉清最終加場預售狀況良好。而下半年還有多組國內外藝人的小巨蛋演出尚未公布。整體而言，法人看好，寬宏營運將自第2季明顯回升，全年樂觀向上。