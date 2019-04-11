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瑞士鐵道旅行團逐年倍增 雄獅推五大洲鐵道旅遊

2019-04-11 12:37經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

鐵道旅行可體驗動態風景，成為近年新興的旅遊方式。雄獅（2731）旅遊總經理游國珍表示，近三年瑞士鐵道旅行出團人數逐年倍增，顯示鐵道旅行的獨特魅力正在發酵，鐵道旅行講求高舒適度與高便利性，加上行程訴求專業達人帶路、細膩服務、獨家行程規畫等特色，讓列車不再只是交通工具，運用鐵道高度適應地形的特性，帶領旅客深入公路巴士不容易抵達的秘境景點，大受市場歡迎。

看好鐵道經濟發威，雄獅今年率先推出世界五大洲知名鐵道夢幻行程。

游國珍表示，瑞士、日本、西藏、西伯利亞都是高人氣的鐵道旅行目的地，東南亞則是近期崛起的新興熱點，旅客以35至55歲具有經濟基礎的青壯年為大宗，其中包含許多家庭客層，以暑假出發的團型為例，親子出遊比例約占四成。

近年因為世界各地鐵道設施漸趨完善，更針對不同目的地、不同客層的需求規劃分眾產品，進而帶動30至40歲的旅客比例持續提升。

有鑑於此，雄獅旅遊今年率先推出遍及全球五大洲的鐵道行程，包含榮獲金質獎肯定的瑞士頭等艙鐵道旅行、復刻傳奇故事的亞洲東方快車中南半島旅行、綜覽瑰麗地景的紐西蘭峽灣鐵道之旅、橫跨8個時區的西伯利亞鐵道、享譽盛名的日本九州七星列車等行程。

其中，瑞士擁有依照山國地形而建的精細交通網絡系統，是知名度最高的鐵道旅行目的地。而日本以便捷的鐵路運輸系統聞名，也使得鐵道旅行成為日本高人氣的旅行方式。

雄獅獨包2020年春節出發的九州七星列車，推出全程專屬巴士、享用頂級米其林三星會席料理的旅遊行程，甫上市即反應熱烈，顯示鐵道旅行的熱度正夯。

雄獅旅遊推出全程瑞士鐵道頭等艙行程，獨家安排冰河三千懸浮吊橋，360度環視各峰皚...
雄獅旅遊推出全程瑞士鐵道頭等艙行程，獨家安排冰河三千懸浮吊橋，360度環視各峰皚皚雪景。圖／雄獅旅遊提供
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