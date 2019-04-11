六輕氣爆 台塑集團祭鐵腕若有疏失嚴懲不貸

2019-04-11 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



麥寮廠區台化（1326）芳香烴三廠製程200區，LPG（液化石油氣）管線洩漏引發火災，台塑集團兵分二路，工安第一前題下，台塑集團主動提出全面性的管線總體檢；其次，據了解，針對此事，台塑集團內部如火如荼調查有無疏失，如果有將嚴懲不貸。

不只是外界持續緊盯台塑集團對於工安的處理態度，「工安第一」已經是台塑集團經營企業的第一要務，工安推動嚴格不能打折扣。據了解，這次台塑集團內部也開始啟動調查，詳細了解這次的工安意外，是不是依相關的規定辦理，如果發現過程中有任何疏漏將嚴懲不貸。

台塑集團在2010年至2011年曾經發生1年7次火警，這個事件重傷台塑集團的形象，也讓台塑集團市值蒸發超過2000億元，總裁王文淵決定砸下近150餘元全面檢修並更換六輕像萬里長城的管線。

在2010年台塑集團發生多件工安意外，當時台塑集團的總裁王文淵就已經下令台塑集團經營目標以「工安第一」為第一優先。

而且王文淵也三令五申要求全部的事業體，一定要以「工安第一」這四個字為經營最大前題；如生產過程中有相關的異常情況，不管異常情況大小，只要在沒有更大特殊原因前題下，一律停車檢修，而且停車檢修不會有任何懲處。

這次麥寮廠區台化芳香烴三廠製程200區，LPG（液化石油氣）管線洩漏引發火災，除了台化對外公開道歉外；集團內部全面啟動繼2011年後的第二次主動大檢修，除了平日維護外，再度進行大規模的管線檢驗，這樣的高規格標準，已經遠優於許多國際知名的石化產業。