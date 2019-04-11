陽明海運租入4艘全新萬TEU級貨櫃輪 提升船隊競爭力

2019-04-11 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



陽明（2609）與日本船東正榮汽船株式會社Shoei Kisen Kaisha, Ltd.（以下簡稱正榮汽船）正式簽訂4艘嶄新萬TEU級全貨櫃輪預計將於2022年第一季至第三季陸續竣工交付。

陽明海運為因應未來中長期營運發展規劃之需求，船隊持續汰舊換新以強化集團競爭力，近年透過自建新船以及與專業船東合作，以長期租入新造船舶方式，積極布建新型船隊。

陽明海運本次簽訂之4艘11,000 TEU級全新貨櫃輪，再搭配2018年向希臘船東Costamare及正榮汽船承租的10艘11,000 TEU級全新貨櫃輪，於2020年至2022年間共計會有14艘1.1萬 TEU級全新貨櫃輪陸續交付，逐漸取代高耗能及高租價之老舊船舶。

國際海事組織（International Maritime Organization, IMO）所制訂的海洋環保燃油法規即將於明年生效，各大航商皆有不同之因應策略。

陽明海運近年所布建之新船皆為符合新環保法規之現代化設計，輔以該批新船之節能省油特性更是相得益彰，可減緩在新環保法規生效後所產生的油價衝擊，降低整體營運成本，使陽明海運更具有競爭優勢。