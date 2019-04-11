愛台灣！外商美光加碼投資在台團隊擴編至8000人

2019-04-11 13:00 聯合新聞網 文章提供／遠見



美光（Micron）執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）。 圖片提供／遠見 分享 facebook 全台最大外商、全球第三大記憶體廠美光，去年至今捲入多起侵權訴訟，又遇到景氣逆風，但加碼投資台灣的腳步卻沒停過，到底為什麼？

3月底，全台投資金額最高、員工數最多的外商——美光（Micron）執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）造訪台灣，神情一派輕鬆，和日前美光股價漲到今年新高43.99美元，應該脫不了關係。

3月21日，美光在2019年會計年度第二季法說會中，執行長梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）宣布美光下修資本支出、減產，試圖挽救價格跌勢，受到市場好評，帶動美光股價盤後勁揚4.8％，來到今年新高。

美光是全球市占第三的記憶體大廠，僅次於韓國三星與海力士。隨著中美貿易戰升級為科技戰，過去一年美光也屢次捲入風暴。

去年7月，美光遭到中國大陸福州中級人民法院判決侵權，旗下部分產品不得在中國大陸銷售。

四個月後，美國司法部以罕見強烈聲明宣布以經濟間諜罪起訴大陸記憶體大廠福建晉華、台灣聯電，理由是兩家廠商涉嫌共謀竊取美光機密。

更糟的是，全球記憶體產業遭逢逆風，產量過剩帶動價格慘跌。SEMI（國際半導體產業協會）產業研究總監曾瑞榆分析，2017到2018年記憶體市場需求進入大好的「超級循環」高峰，但去年第四季已鈍化、需求轉弱，使記憶體價格面臨極大壓力。

美光。 圖片提供／遠見 分享 facebook

台灣是美國半導體可信賴夥伴

不過，這些負面因素都沒有減緩美光加碼投資台灣的布局。最重要的原因，就是台灣是美國「遵守規則、可信賴」的半導體製造夥伴。

兩年前，美光買下達鴻、大鴻中科后里廠房，投資562億元規劃先進後段封測基地，並在去年10月營運。

今年1月，美光又買下上述後段封測基地旁橋樁中科后里廠，力圖把台灣打造成美光全球唯一具有DRAM製造與封測垂直整合能力的生產基地。

就在美光逐步擴大在台投資時，美光大陸西安廠卻在去年11月驚傳裁員200人，不少員工人心惶惶。一個月後，西安人力資源和社會保障局更罕見發布公告，「要積極應對中美貿易摩擦可能帶來的企業規模性裁員風險，」顯示傳言並非空穴來風。

即便美光在西安的後段封測夥伴力成表示，該廠單月產能仍維持1.2萬顆，產能並未出現調整跡象，但這種彼消我長的現象，是否帶動美光撤出大陸或進一步裁員，引發市場關注。

對此，沙達那語重心長的說，「智慧財產權的問題，很不幸，我們之前才是受害者，這件事（指福建晉華、聯電竊密案）還是在台灣發生的。」

業界人士分析，台灣一直是美國信賴的半導體製造基地，但兩岸半導體產業關係錯綜複雜，美光在台加大投資的同時，也得嚴防營業機密外流。

沙達那透露，已在全球廠房實施更嚴格的資安措施，把風險和威脅降到最低，也要避免離職員工攜帶營業秘密跳槽到對手陣營。

就連美國在台協會（AIT）處長酈英傑，去年10月出席美光台中後段封測廠開幕典禮時也呼籲，台灣必須強化《營業秘密法》的執行，才能明示企業竊密必須付出代價。

立委鄭運鵬去年提出《營業秘密法》修正案，已列為立法院新會期優先法案。儘管方向與美國《營業秘密法》仍有落差，但至少可讓美方認可台灣防堵營業秘密外洩大陸的決心。

美光擴大在台團隊 迎接5G時代

因此，美光今年將擴大台灣DRAM卓越中心的規模。台灣美光記憶體董事長徐國晉表示，該中心不只重視製造，也是技術和研發中心，今年預計招聘1000人，使美光在台團隊從7000人增加至8000人。

「在台灣，我們整個運作是整合型的，」沙達那進一步解釋，台灣的DRAM卓越中心，對美光推動技術而言非常重要，是堅實營運的基礎。

特別是今年5G時代來臨，美國、中國大陸、韓國陸續搶先宣布商轉，台灣的腳步似乎有點跟不上。但沙達那反倒強調，「台灣一定會在5G時代扮演很重要的角色，」美光也會以高度興趣持續在台投資5G。

號稱下載一部電影只要10秒到1分鐘的5G，具有「低延遲度」「很多終端連接裝置」兩大特色，勢必刺激各行各業對記憶體、儲存裝置的需求，帶動自駕車、物聯網、AI（人工智慧）趨勢發展。

美光除了在台擁有製造、研發、技術團隊，也是全球車用記憶體市場龍頭，更透過旗下美光創投（Micron Ventures）投資全球AI領域新創公司1億美元，5G時代重要性不言而喻。

「AI、自駕車、物聯網都是長期的趨勢，至少維持十年以上，」沙達那強調，美光不僅持續投資台灣，還要協助台灣合作夥伴增加能見度，幫助他們在5G時代更有全球競爭力。

美光加碼投資台灣。 圖片提供／遠見 分享 facebook

（作者／陳育晟 攝影／賴永祥、張智傑 本文出自2019.04.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）