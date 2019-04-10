超幸運！今彩539頭獎3注 全在基隆這家彩券行

2019-04-10 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



幸運之神降臨！今（10）日第86期今彩539頭獎開出3注，都由基隆市仁愛區成功一路123號的金成功投注站開出，每注可得800萬元。

今晚今彩539第86期中獎號碼為「07、27、28、31、35」，頭獎可獲得800萬元，今天3注頭獎都由基隆金成功投注站開出；貳獎則開出152注，每注可獲得2萬元；參獎開出5136注，每注可獲得300元；肆獎開出5萬8727注，每注可獲得50元。