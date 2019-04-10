米其林星級餐廳公布 台北好吃好玩報你知

2019-04-10 21:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台北市去年首度成為全球第30個米其林指南城市，顯示出台北市已與國際接軌，晉升為國際級的美食指標城市。而2019《台北米其林指南》星級餐廳名單公布，持續讓台北美食揚名國際舞台，同時在市府近年的推動下，逐漸彰顯出台北市的美食特色，建構出台北市國際美食魅力城市意象。

台北市商業處2016年以「台北老味道」、2017年以「台北美食 環遊世界」、2018年以「台菜•台北」推廣北市特色餐廳，其中大腕燒肉食堂、RAW及Tairroir態芮等均列為米其林指南星級餐廳名單，而RAW及Tairroir態芮更是從一星升等為二星。

另外榮榮園、欣葉小聚、義興樓等則併列為必比登新進名單。這次《台北米其林指南》，集中於日韓、歐陸、台菜及大中華料理，呈現台北美食的豐富多元、飽滿精巧的雄厚實力。

你等不及要大啖美食一番了嗎？不論是經濟實惠的入門首選到高貴優雅的頂級品味均可在《台北米其林指南》星級餐廳名單一窺所蹤，快來循著台北市商業處為大家整理出的好吃好玩名單，假日來走一趟美食之旅吧。