米其林星級餐廳公布 台北好吃好玩報你知
台北市去年首度成為全球第30個米其林指南城市，顯示出台北市已與國際接軌，晉升為國際級的美食指標城市。而2019《台北米其林指南》星級餐廳名單公布，持續讓台北美食揚名國際舞台，同時在市府近年的推動下，逐漸彰顯出台北市的美食特色，建構出台北市國際美食魅力城市意象。
台北市商業處2016年以「台北老味道」、2017年以「台北美食 環遊世界」、2018年以「台菜•台北」推廣北市特色餐廳，其中大腕燒肉食堂、RAW及Tairroir態芮等均列為米其林指南星級餐廳名單，而RAW及Tairroir態芮更是從一星升等為二星。
另外榮榮園、欣葉小聚、義興樓等則併列為必比登新進名單。這次《台北米其林指南》，集中於日韓、歐陸、台菜及大中華料理，呈現台北美食的豐富多元、飽滿精巧的雄厚實力。
你等不及要大啖美食一番了嗎？不論是經濟實惠的入門首選到高貴優雅的頂級品味均可在《台北米其林指南》星級餐廳名單一窺所蹤，快來循著台北市商業處為大家整理出的好吃好玩名單，假日來走一趟美食之旅吧。
你可以到東區逛逛百貨，漫步仁愛圓環，並享受大腕燒肉食堂、MUME、吉兆割烹壽司等星級餐廳美食；或是尋訪大直周邊，搭乘摩天輪、一覽劍南山及水岸美景，再至RAW、Tairroir態芮、祥雲龍吟、教父牛排等來場奢華饗宴。品嚐美食之餘也不妨走訪周邊商圈一起探索台北的城市魅力，更多資訊請上《台北市商業處-猴呷猴七淘 in Taipei》(https://www.facebook.com/tcooc/)粉絲頁。
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