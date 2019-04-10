無有建築劉冠宏：建築最終仍須回歸自然來豐富人類心靈

2019-04-10 20:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



以「無有概念」享譽國際的建築設計師劉冠雄今（10）日表示，無有是空間的最基本原素，建築從業人員與消費者看重的是有，但天地壁所圍塑的空間卻是無，建築設計最終還是要歸於自然，來豐富人類的心靈。

以新竹《山坡之家》的設計來說，劉冠宏將一棟建築拆成四棟，從客廳走到主臥，必須經過戶外，讓房子的主人從有到無，然後再到有，多了一個與自然對話的空間；小孩房到餐廳之間，也多了一棵樹。

對主人而言，在房子的任何一個角落，都與大自然連結而從此息息相關。

劉冠雄今天應台中市建築經營協會大師講座邀請，以「無有建築」為題，暢談他的設計思維，闡述建築設計回應人身處於天地之間應有的角色態度，現場並以福山教會案、山坡之家案例，分享他的創作過程。

劉冠宏畢業於東海大學建築系，到紐約哥倫比亞攻讀建築碩士後，於紐約貝氏（貝聿銘）建築師事務所服務多年，以「無有概念」為名，2009年回台與夥伴共同創立「無有」，現為「無有建築」主理人，同時在東海建築系所兼任助理教授。

劉冠宏2012年被台灣建築報導雜誌，挑選為新生代十位代表建築師；2014及2015年更獲中國國際建築暨裝飾藝術博覽會評為十大創新人物。

劉冠宏表示，人存在，無時不與外在環境互動，和他人產生各種關係，適切或有意不適切地處理這種交織纏繞的關係，可說是無有建築設計的思考原點，或者可以說無有的建築，是在思考存在本質的建築。

劉冠宏進一步指出，天地中有一切演化生成的自然秩序，建築創作屬於人為秩序，出於自然而不同於自然，但終究歸於自然，因此創作者應當理解並服膺於自然秩序，但創作時是以人所特有的智識與自由意志創造出新秩序。

這新的人造秩序可以說是一種內在自然，除了滿足結構安全，實用機能與造型美學外，含有一種形而上、抽象層次的空間精神，能豐富人類心靈。

台中市建築經營協會理事長梁信雄表示，享譽國際的設計鬼才劉冠宏，血液裡流著對人與自然萬物的反思，也以無我建築觀，帶給不動產界相關美學設計人員一種全新的思維。

梁理事長指出，劉冠宏的參賽作品《山坡之家》，榮獲「2018台灣TID複層空間金獎及金點設計獎空間類Best of the year；《空間不思議》榮獲「2017德國紅點傳達設計獎、2016台灣金點獎金獎」。