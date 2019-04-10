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星月大地休閒園區 首創「藝術駐旅感恩美食饗宴」

2019-04-10 19:48經濟日報 記者宋健生╱即時報導

以「浪漫幸福、海誓山盟園區」著稱的星月大地景觀休閒園區，繼以花入菜的「花博豔饗宴」之後，今（10）日宣布再推出「藝術駐旅感恩美食饗宴」，並搭配台中市文化局「藝術亮點計畫」，贊助藝術駐旅活動，以迎接五月感恩季。

位於月眉麗寶度假園區後方的星月大地景觀休閒園區，由於擁有觀賞火炎山百變山色最佳的色度，加上園區規劃有景觀餐廳、泡湯區及住宿等設施，並結合周邊的酒莊等休閒農業，近幾年快速發展成為中部知名的觀光景點。

星月大地景觀休閒園區負責人陳文河表示，星月大地景觀餐廳主廚李俊生這次訴求以寶島大地母親孕育的天然食材，精心開發無味精、無化學香料的豐收饗宴感恩餐。

主要菜色包括以在地酒莊為素材的「葡萄美酒燒元蹄」、以台灣海峽晚霞為意境的「雲彩旺來松板豬」、以在地火龍果花苞燉煮訴求闔家平安的「蘋安夜幕福滿堂」等。

星月大地結合台中市文化局「藝術亮點計畫」的推動，贊助藝術駐旅活動，首波邀請在匈牙利Tatabanya第16屆雕刻創作營及美國波士頓當代藝術中心石雕創作營等處駐村創作的『走入人類學田野的藝術家』張家銘來駐旅。

張家銘挑選了數噸重的大安溪樸石，以現場雕刻創作的方式注入生命，為星月大地打造專屬的藝術作品；並在園區佈陳數十顆未雕琢的巨石，讓遊客們可以無限自由遐思，提供大家多一個以火炎山賞頑石為背景的打卡回憶畫面。

陳文河表示，為了提供藝術家創作、交流、學習與展演的發表平台，星月大地未來會持續推動藝術駐旅活動，廣招更多藝術家合作創作。

同時也計畫提供推廣作品的舞台，將在人潮最旺的假日時刻，於園區內舉辦「星月大地藝術創意市集」，讓每年數十萬遊客都能有機會接觸到台灣本土的藝術與文化創作，感受到火炎山下的好創意。

星月大地結合台中市文化局「藝術亮點計畫」的推動，首波邀請在匈牙利Tatabany...
星月大地結合台中市文化局「藝術亮點計畫」的推動，首波邀請在匈牙利Tatabanya第16屆雕刻創作營及美國波士頓當代藝術中心石雕創作營等處駐村創作的張家銘來駐旅。記者宋健生／攝影
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星月大地景觀休閒園區繼以花入菜的「花博豔饗宴」之後，即日起再推出「藝術駐旅感恩美...
星月大地景觀休閒園區繼以花入菜的「花博豔饗宴」之後，即日起再推出「藝術駐旅感恩美食饗宴」，以迎接五月感恩季。記者宋健生／攝影
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