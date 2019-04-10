台化氣爆事件 今下修Q2營收展望

2019-04-10 19:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



台化（1326）六輕芳香烴三廠(ARO-3)上周日發生爆炸意外，台化今（10）日下修第2季營運展望，原本公司預估第2季營收會比第1季稍微好一些，但因為ARO-3異常事故，台化今天在業績說明會中下修營運展望：預估4月營收會比3月差，第2季營收也會遜於第1季。

台化副董事長洪福源說，ARO-3廠的產能大，且目前復工時間還無法確認，台化第2季營運一定會受到影響。

台化ARO-3廠的產品主要為自用，只有PX尚有外售，估計影響外售量約3萬噸，每月營收影響數約10億元。另外還有萃餘油回售給台塑化，這部分也會影響每月營收約10多億元。合計每月營收影響數約20多億元。

洪福源今天出席「台塑四寶業績說明會」，表示雖然事故沒有人員傷亡，但造成社會不安及各級主管機關負擔，鄭重向外界致歉。

台化深切反省，昨天提出「芳香烴三廠LPG 氣爆事件的反思及對策」。除了會遵循雲林縣政府要求嚴格執行，於三天內（4/10前）提報發生原因；針對麥寮區所轄各廠進行管線總體檢，特別是高空不易檢查管線會加強檢查，並於一個月內完成；另對此次事故影響周邊鄰居生活，甚感抱歉，若損失查實，台化會全額賠償。

另外台化也將自主加強工廠安全維護，包括1、管線總體檢後，再委外界專業機構做各廠全面性檢查。2、尋求交由第三方公正機構安全認證。3、針對高風險管路、電器、儀控提升風險管理等級控管，並予以適時更新。4、今年計劃中年度定檢，將增加上述提高風險管控的更新設備施工項目。