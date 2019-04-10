川菱工業攜手西門子 合作台肥南港C2開發案

2019-04-10 19:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



川菱工業集團與台灣西門子於「台灣肥料股份有限公司南港 C2 開發案」攜手合作，供應建築管理系統與空調設備，開啟雙方合作契機，今（10）日簽訂合作備忘錄，整合雙方產品、科技和資源，為台肥南港 C2 開發案和及其未來合作機會，提供全方位空調節能與智慧建築管理解決方案。

策略合作聚焦於透過川菱工業集團空調機、磁懸浮離心式冰水機及區域能源整合三大專業領域，與西門子智慧基礎建設的智慧建築管理系統整合，並加入專業級淨化清淨 pm 2.5 高效能產品，打造全方位、一站式空調節能與智慧化建築管理系統解決方案，未來客戶將能運用此全方位解決方案整體規劃建築空調和管理，提升整體建築能效和管理效率，降低總營運成本。

川菱工業總裁陳逸霖表示，提倡空氣舒適度的品質及滿足現代智慧綠能大樓的需求，一直是努力的目標，透過與西門子合作，不但可利用最先進建築管理解決方案節省建築能源及營運成本，持續最佳化建築效能，提升商業樓宇競爭優勢，同時也能提高建築資產與投資者的收益。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉 (Erdal Elver)說：「西門子長期策略布局，強化數位化科技和產品組合，在建築科技方面已具備領先的技術實力和創新。此次與川菱工業集團在建築智慧節能上展開合作，台灣西門子智慧基礎建設期許持續協助客戶的建築智慧升級與發展永續。」

雙方在台灣肥料公司南港開發案 C2的合作，策略上擴大整合空調機、磁懸浮離心式冰水機及區域能源整合三大版塊為主軸，磁懸浮離心式冰水機，除了運作穩定、超靜音的特點外，更較傳統機組節能性高出 20至50%，為創新的節能技術。不僅提升市場對於智慧綠能大樓的需求，也可構建有利於市場競爭力的體制架構，不只提升環保意識，也可宣導現代智慧綠能大樓的重要性，也重新升級定義空氣舒適度以及綠能智慧的理念。