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Agoda公布 六大賞極光景點

2019-04-10 19:12經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

全球遊客都對特殊奇幻的極光現象趨之若鶩，網路訂房平台Agoda推薦全球六個最適合賞極光的景點，適合旅客前往的月份落在8月至4月。

1. 冰島

冰島為北極圈週邊最適合賞極光的國家之一，雖然在冰島的首都雷克雅維克也有機會看到極光，但不訪驅車前往冰島最有名的冰潟湖之一 — 傑古沙龍冰河湖，在那裡體驗極光與冰河湖融為一體的景色。距離傑古沙龍冰河湖不到15分鐘的車程，小規模團體出遊可選擇入住哈利鄉村酒店的兩臥房公寓。

2. 特羅姆瑟，挪威

特羅姆瑟是追逐極光的熱門景點，不僅身為樞紐機場，且位於極光橢圓區的中央，能經常目睹這些難以捉摸的光線，另外當地滿滿的年度活動如美食、音樂節等也是旅客不能錯過特羅姆瑟的好理由。在麗笙藍標飯店 - 特羅姆瑟，旅客可輕鬆前往市區內各大旅遊景點如北挪威孔斯特博物館、特羅姆瑟大教堂、Krane 美術館。

3. 芬蘭

芬蘭除了是聖誕老公公的家鄉，也是觀賞極光的好所在，而在適當的條件下，旅客可以在芬蘭中任何地方欣賞極光，而在極光季節時，在芬蘭的拉普蘭區幾乎每晚都可看到極光。極光稍縱即逝，需要待在室外一段時間才能看到，不如躺在歐若拉聖誕酒店的玻璃穹頂客房裡仰望戶外天空，酒店附設的極光提醒讓你不會錯過任何寶貴的追光時刻。

4. 瑞典

從斯德哥爾摩出發向北進入瑞典的拉普蘭區，旅客可以在阿比斯庫國家公園觀賞極光，遠離城市的光害，極光在漆黑的天空下更加閃耀動人。

幸運的話直接在瑪塔拉卡北極光旅舍的房間中就可看到極光，在夜晚來臨前，跟瑞典人一樣享受fika (下午茶) 吧！

5.阿拉斯加，美國

因位於極光橢圓區下，費爾班克斯可說是美國境內觀賞極光的最佳地點，除了等待極光出現，旅客也能造訪極光冰雕博物館、在冰吧享用雞尾酒或前往著名的珍娜溫泉中享受阿拉斯加的美景。

距離城鎮僅有幾分鐘的路程，費爾班克斯穆斯莊園除了提供旅客寬敞的客房和套房，也附贈阿拉斯加式的熱情款待和親手烹調的早餐且鄰近城鎮。在幾乎沒有光害的環境下，旅客在這能輕易地捕捉極光之美。

6.加拿大

極光分布在加拿大不同的地區，特別是最北部位於北極圈以南400公里處的黃刀鎮，旅客可以選擇在極光村露營並盡情欣賞360度無死角的美景。 在休閒摩登風格的極光豪華民宿等待極光的時候，說不定你能在共用廚房或用餐區認識新朋友呢。

芬蘭歐若拉聖誕酒店，玻璃穹頂客房。Agoda／提供
芬蘭歐若拉聖誕酒店，玻璃穹頂客房。Agoda／提供
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美國阿拉斯加，費爾班克斯穆斯莊園。Agoda／提供
美國阿拉斯加，費爾班克斯穆斯莊園。Agoda／提供
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極光冰島芬蘭
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