桃園機場聯外交通動線調整完成 駕駛減速慢行

2019-04-10 18:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



桃園國際機場因應第三航廈建設工程需要，4月9日及10日陸續完成由國道高速公路開車進、出機場園區的動線切換工作，動線調整後車行狀況大致順暢無交通意外，但接近第二航廈路段為彎道且車道分流、降低速限，請依照指標小心駕駛。

桃機公司提醒駕駛人，在接近第二航廈前，進場車道依目的地分流並縮減，前往第二航廈3樓出境層（出國或送機）請走左側淺綠色路面，往第二航廈1樓入境層（接機）請走中間深綠色路面，往第一航廈請走右側淺藍色路面；由於此處為彎道且速限為20公里，為避免出、入境尖峰車潮壅塞影響行程，建議大家提早出門或改由台4線進出機場，也可多利用機場捷運等大眾交通運輸工具，省時又方便。

根據實際統計，機場出境及上班車流尖峰為上午6時至8時，因進場車輛眾多易壅塞，航廈周邊路緣嚴禁車輛違規臨停且24小時錄影開單舉發，建議送機民眾也可開車至1樓入境處下客，再搭乘電梯前往3樓出境大廳，或利用P4停車場前30分鐘免費停車優惠；另入境進場接機車流尖峰則為晚間21時至23時，建議也可多利用P4停車場優惠，避免違規臨停造成壅塞，也不會收到違規罰單。

桃機公司說，本階段交維改道預計至今年8月底，配合WC滑行道遷移及雙向化工程完工，屆時由國道高速公路開車進出桃園機場園區將可恢復原本南進(由國道進入機場走南路)、北出(離開機場由北路進入國道)交通動線，提供開車民眾更佳行車品質。