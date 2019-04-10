裕隆法說會 裕隆城預售再延半年

2019-04-10 14:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



裕隆集團法說會，公司表示自有品牌納智捷今年第2季起將陸續推出新車款，持續努力兩岸市場。今年市場預期，台灣和去年的42.3萬相近，約為42萬台，大陸則爲2810萬台，也和去年相近。

至於新店裕隆域的銷售時程在整體環境考量下，從原定的明年上半年再延半年，改為明年第3季。