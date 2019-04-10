愛茉莉太平洋集團品牌 進駐蝦皮購物

2019-04-10 13:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



韓國美妝龍頭愛茉莉太平洋集團，台灣市場旗下品牌蘭芝、IOPE、innisfree、ETUDE HOUSE，今（10）日正式進駐蝦皮購物。蝦皮歡慶新店進駐，宣布即日起至4月11日，愛茉莉太平洋台灣將針對三大熱銷品類「保濕」、「唇膏」、「底妝」商品推出明星組合，祭出驚喜優惠最低五折不到，強勢攻佔消費者荷包。

愛茉莉官方旗艦店試營運期間，已帶動業績翻倍成長，平均每1.5秒更賣出一片「innisfree我的真萃面膜」。看好韓系美妝保養在台滲透力，蝦皮品牌行銷部長廖君凰表示，美妝保養品長期高居蝦皮購物熱銷排行榜，此次特別與愛茉莉太平洋台灣合作一次進駐四大人氣品牌，拓展站上美妝保養品的多元性，預計此波開店慶將再次帶動銷售強勁成長。

愛茉莉太平洋台灣總經理姜民求表示，在韓國，網購通路對保養及彩妝市場重要性日益提升，他們致力以Omni-Channel（全通路零售）爲基礎推進，期待結合蝦皮購物的創新行銷及社群影響力，建立策略合作關係升級顧客體驗，提升年輕族群對品牌的好感度，進而使網購通路銷售受惠，創造雙贏局面。

慶祝愛茉莉太平洋台灣蘭芝、IOPE、innisfree、ETUDE HOUSE進駐蝦皮商城，即日起至4/11止，各品牌分別於官方旗艦店推出人氣明星商品特惠組合，同時祭出滿千折百、滿額送氣墊粉霜、限定版商品等多種優惠，下單再抽含四品牌商品價值超過7,000元限量品牌保養彩妝旗艦禮袋。