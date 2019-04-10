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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

所羅門 榮獲 Vision Systems Design 2019 創新獎金獎

2019-04-10 12:46經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

半導體通路商所羅門（2359）近幾年營運結構持續調整，在機器人相關產品的出貨及營運佔比逐年提升，該公司近日表示，參加北美的AUTOMATE自動化展會期間，在「視覺系統」類別獲利金獎肯定。

所羅門表示，一年一度的視覺系統設計（Vision Systems Design 2019）創新獎，在北美二年舉行一次的AUTOMATE自動化展會期間頒發，來自台灣的所羅門以自主研發的AccuPick 3D智能取放系統，在「視覺系統」類別，贏得專家評審一致肯定，勇奪金獎。

在「視覺系統」類別中，歷年的金獎得獎者主要為歐美或日本廠商，因此，對於能成為亞洲區（日本除外）第一家獲得金獎殊榮的廠商，所羅門董事長陳政隆表示「相當榮幸」，凸顯市場對AccuPick 3D智能取放系統創新的肯定。

陳政隆指出，AccuPick透過先進的AI及深度學習技術縮短辨識教導時間，導引機器人取放三維空間凌亂擺放的物件，目前已獲得許多機器人系統整合商及終端客戶的青睞與採用，廣泛應用於眾多製造產業中，包括汽車、消費性電子、工業產品、食品和飲料以及物流等產業，同時可支援全球16個主要工業機器人和協作機器人（cobots）品牌，能帶給使用者全新的應用體驗。

工業機器人半導體索羅門
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