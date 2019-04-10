工資太貴DIY盛行 貿協率團參加日本DIY展

2019-04-10 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



隨著日本家居五金市場成熟發展，當地DIY品牌逐漸升溫，日本DIY產品市場發展潛力也持續增加，加上2020年東京奧運將邁入倒數籌備階段，可望帶來更多建築及家居五金產品商機，外貿協會將組團參加日本最具指標性五金DIY用品展會「2019年日本展」。

貿協表示，該展將於今年8月29日至31日登場，日本為全球第九大手工具進口國，2018年自全球進口額達到29.1億美元，較前一年增加6.1%，進口需求持續成長。從我國進出口統計來看，日本為我國第四大手工具出口市場，2018年臺灣手工具銷日出口額達到了2.1億美元，佔比5.4%，較前一年成長了3.6%，可見日本為我國手工具外銷主力市場之一，重要性不可言喻。

據歐洲DIY零售商協會統計，全球DIY市場規模目前已達到650億美元，日本為亞洲地區最重要的DIY市場，因勞動成本所費不眥，當地一般消費者更傾向自行採購DIY工具。近年來，日本市場更興起一股DIY熱潮，許多家庭都熱衷以「日曜大工」（周日工匠，HOMECENTER）為休閒活動之一，更有效刺激五金家居修繕用品的銷量。

據DIY協會指出，日本HOMECENTER市場處於成熟階段，2018年日本全國HOMECENTER市場整體營業額達到4兆日圓，店鋪總數超過4710家，每年呈正比增加，深具市場發展潛力。