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磁振造影新技術 爆炸般的劇烈頭痛看得見

2019-04-10 11:46中央社 台北10日電

榮陽頭痛團隊今天公開磁振造影的新技術研究成果，讓臨床醫師可以透過新的影像分析技術，判斷有「雷擊頭痛」症狀的可逆性腦血管收縮症候群的疾病嚴重程度，團隊論文也刊載於國際著名期刊。

科技部今天舉辦記者會，邀台北榮總與陽明大學合組的榮陽頭痛團隊報告關於可逆性腦血管收縮症候群（Reversible cerebral vasoconstriction syndrome,RCVS）的研究成果。

可逆性腦血管收縮症候群（RCVS）是最嚴重且最危險的頭痛疾患之一，主要臨床表現是反覆發作像是爆炸般的劇烈頭痛合併血管收縮，這樣的頭痛又稱「雷擊頭痛」。

榮陽頭痛團隊副教授陳世彬表示，病患的雷擊頭痛常會因情緒激動等活動誘發，如上大號用力、洗澡淋浴，或是性行為高潮等，這些一瞬間爆炸般的劇烈頭痛讓病患嚴重失能、反覆至急診就診，甚至因此害怕上大號、洗澡等，嚴重影響日常生活。

特別的是，RCVS病患有8成是中年女性，僅2成男性，不過中年女性較多是因洗澡而誘發，男性則普遍是性高潮時發作。

陳世彬表示，這個病嚴重且危險，有機會復發，此外，RCVS病患有相當高的機會產生缺血性中風、腦出血或腦水腫等併發症。

由於RCVS是2007年才被正式命名的疾病，絕大多數醫師及民眾對此疾病仍相當陌生，對於此病如何產生的病生理機轉，學術界的認知相當有限；陳世彬說，第一次遇到這類病患是2002年，當時找不太到相關資料，也不太清楚該如何處理。

不過榮陽頭痛團隊副教授陳世彬、副研究員周坤賢以及主任王署君在於科技部腦科學專題研究計畫補助下，利用先進神經影像技術，找出了RCVS的腦部影像特異性變化與釐清其病生理機轉，團隊的論文也在2018年9月1日刊載於國際著名期刊「美國醫學會期刊：神經學」。

過去大規模研究顯示，正常人腦部磁振造影影像上，若有少量小白點（白質高亮度病變），將顯著增加將來中風、失智症及死亡的風險。

陳世彬說明，在RCVS病人的磁振造影，常常可見到類似的小白點，榮陽頭痛團隊便利用新的磁振造影序列及開發了新的影像分析技術，證實RCVS病患的腦部白點體積，在疾病發作期遠高於正常人10倍以上，而且這些小白點具有特殊的空間分布及時序演變具有疾病特異性的表現，可作為疾病嚴重程度的腦指標。

陳世彬也說，利用血流動力學的分析，推論此白質病變與腦部缺血及自律神經功能異常所造成的過強腦血流脈衝有明顯相關的病生理機轉，可以說發現了病因之一，但對於發病的源頭，以及專一性治療都還要繼續努力。

至於未來研究方向，陳世彬表示，將進一步尋找疾病生物標記、釐清疾病病生理機轉以及研發疾病專一治療，找出新的治療與預防之道。

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